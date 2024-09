- Un véhicule de police en feu. Une enquête est en cours.

À Dortmund, deux véhicules de patrouille de police ont pris feu, déclenchant des enquêtes contre deux jeunes femmes. Selon les registres de police, les autorités ont réussi à contenir et à éteindre les flammes détectées pendant les heures matinales à l'aide d'extincteurs. Des traces d'une tentative d'incendie ont également été découvertes sur un troisième véhicule de patrouille.

L'analyse ultérieure des images de caméras de sécurité de la gare de police a conduit à l'arrestation temporaire de deux femmes, toutes deux âgées de 20 ans, à la gare principale. Pour l'instant, il n'y a aucun indice d'une motivation politique ou spirituelle, ont confirmé les autorités. L'enquête se poursuit.

Un véhicule de patrouille a subi des dommages importants dans la zone du moteur en raison de l'incendie. Les estimations préliminaires de la police suggèrent que les dommages totaux pourraient atteindre environ 60 000 euros.

Les personnes arrêtées temporairement sont actuellement interrogées sur leur implication avec les véhicules de patrouille endommagés. Despite the damage to one patrol car, all other patrol vehicles are still on patrol duty.

