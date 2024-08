Un vacancier allemand disparu en Crète a été retrouvé mort.

Horreur en vacances en Grèce : un invité allemand manquant à Crete conduit à une découverte tragique

Un incident tragique s'est produit sur l'île grecque de Crète, où le corps sans vie d'une touriste allemande de 65 ans a été découvert en mer. La garde côtière a annoncé samedi que le corps de la femme avait été retrouvé entre les stations balnéaires de Prassonissi et de Triopetra. Le corps a ensuite été transporté au port d'Agia Galini en bateau.

Le mari allemand de la femme a signalé sa disparition aux autorités grecques après n'avoir plus eu de nouvelles d'elle depuis le début d'après-midi vendredi. Les autorités, y compris la police et la garde côtière, ont immédiatement lancé une opération de recherche en réponse à l'appel de détresse. Le mari a déclaré qu'il n'avait aucune idée de l'endroit où sa femme avait pu aller, mais a spéculé qu'elle avait pu se baigner en mer. Une enquête pour déterminer la cause du décès est en cours.

Au moins huit touristes étrangers ont perdu la vie sur les îles grecques cet été, alors que les îles luttent contre une vague de chaleur. En fin de juin, un touriste allemand de 67 ans est décédé tragiquement à Crète après s'être perdu lors d'une longue randonnée et avoir finalement été retrouvé mort.

Le corps du présentateur télévisé britannique Michael Mosley a été découvert sur l'île de Symi le 9 juin. Peu de temps après, un voyageur belge de 80 ans a été retrouvé mort dans l'est de la Crète, près de la ville antique de Lato. Parmi les victimes figuraient également des touristes néerlandais et américains. Deux femmes françaises, âgées de 73 et 64 ans, restent portées disparues après une randonnée en juin sur l'île de Sikinos.

La Grèce connaît des températures caniculaires depuis plusieurs mois. Dans ces conditions extrêmes, les autorités grecques de santé ont régulièrement émis des avertissements et conseillé aux touristes d'éviter les expositions prolongées à l'extérieur pendant les heures les plus chaudes de la journée.

Le mari allemand a exprimé sa préoccupation que sa femme ait pu se baigner, ce qui aurait pu conduire à un accident de baignade. Les autorités enquêtent sur la possibilité que l'accident de baignade ait contribué à la mort de la femme.

Lire aussi: