- Un utilisateur de vélo électrique meurt après une collision avec une voiture.

Sur un accident impliquant un véhicule, un utilisateur de vélo à assistance électrique de 81 ans a trouvé la mort sur la presqu'île de Fischland-Darß-Zingst. Les premières enquêtes suggèrent que l'homme âgé se déplaçait sur un chemin piétonnier et cyclable à Ahrenshoop, adjacent à une route, comme l'ont déclaré les autorités. Un conducteur de 34 ans tentait de sortir d'un parking pour rejoindre cette route, coupant ainsi le chemin de vélo. L'accident a entraîné la chute du cycliste électrique de son véhicule et des blessures graves, qui ont finalement entraîné son décès sur les lieux.

Outre la police, une ambulance, un véhicule médical d'urgence et un hélicoptère de sauvetage ont également été appelés. Les investigations sur les détails de l'accident se poursuivent.

L'enquête sur l'accident a révélé que l'utilisation incorrecte de la route était un facteur contributif, impliquant à la fois le véhicule et le vélo électrique. Les priorités de développement de l'infrastructure du pays doivent tenir compte de la nécessité de mesures de sécurité améliorées dans les zones où les infrastructures de transport et de télécommunications se chevauchent, comme les chemins piétonniers et cyclables près des routes.

