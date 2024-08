Un Ukrainien recherché pour les explosions dans le gazoduc Nord Stream, selon les autorités polonaises.

Les explosions ont provoqué une émission de gaz des pipelines Nord Stream 1 et 2 – deux principaux conduits qui transportaient du gaz russe vers l'Europe – et ont déclenché une immense opération pour trouver qui en était responsable.

Le Bureau national du procureur de la République polonaise a confirmé à Reuters avoir reçu le mandat d'arrêt pour le suspect, mais il a pu quitter le territoire polonais car les autorités allemandes ne l'avaient pas inclus dans une base de données de personnes recherchées.

La nouvelle suit les rapports de trois médias allemands selon lesquels l'homme – décrit comme un plongeur – ainsi que deux autres suspects ukrainiens sont suspectés par les procureurs fédéraux allemands d'avoir lancé une audacieuse attaque sous-marine sur le pipeline à partir d'un bateau à voile en septembre 2022.

Après une enquête conjointe, les médias allemands ARD, Die Zeit et Süddeutsche Zeitung ont rapporté mercredi que le mandat d'arrêt pour l'homme avait été envoyé au gouvernement polonais pour approbation en juin. Le procureur général fédéral allemand n'a pas commenté les rapports lorsque contacté par CNN. Die Zeit a rapporté que l'homme a nié toute implication lorsqu'il a été contacté par le média.

L'origine des explosions a été un sujet de spéculations intenses et a encore exacerbé les tensions politiques en Europe sept mois après l'invasion de la Russie en Ukraine. Aucun des pipelines n'était en train de transporter du gaz vers l'Europe au moment des fuites, bien qu'ils contiennent encore du gaz sous pression.

Les enquêteurs ont trouvé des indices d'explosifs sur les sites en novembre 2022, ce qui a conduit les procureurs suédois à conclure que les explosions étaient dues à un acte de sabotage.

Selon les nouveaux rapports des médias allemands, les enquêteurs en Allemagne pensent que le bateau à voile a quitté Rostock, en Allemagne, en septembre 2022, en s'arrêtant en Denmark, en Suède et en Pologne, avec un équipage de six personnes, dont cinq hommes et une femme.

Au cours de ce voyage, l'équipage est suspecté d'avoir plongé dans la mer Baltique et d'avoir fixé des explosifs aux immenses pipelines Nord Stream, qui ont ensuite explosé et endommagé les deux lignes, selon les médias.

L'an dernier, trois officiels américains ont déclaré à CNN que les États-Unis avaient reçu des informations d'un allié européen selon lesquelles l'armée ukrainienne prévoyait une attaque sur les pipelines trois mois avant qu'ils ne soient touchés.

Le New York Times a rapporté pour sa part en 2023 que les informations examinées par les officiels américains suggéraient qu'un groupe loyal à l'Ukraine, mais agissant indépendamment du gouvernement de Kyiv, était impliqué dans l'opération.

Le gouvernement ukrainien a toujours nié toute implication dans les explosions.

Le projet Nord Stream était controversé bien avant l'invasion de la Russie en Ukraine. Plusieurs pays occidentaux, dont la Pologne, ont exprimé des craintes qu'il renforce l'influence de Moscou sur l'Europe.

L'Allemagne a malgré tout défendu le coûteux deuxième pipeline de 750 miles, d'une valeur de plusieurs millions de dollars, avant d'annuler finalement le projet après l'invasion de la Russie, alors qu'il était sur le point de devenir opérationnel.

Les explosions ont affecté non seulement les pipelines Nord Stream 1 et 2, mais ont également suscité des préoccupations et des tensions dans toute l'Europe.

À la suite des attaques, les enquêteurs ont trouvé des traces d'explosifs à proximité des pipelines endommagés dans plusieurs pays européens.

Lire aussi: