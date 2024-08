- Un Ukrainien recherché pour l'attaque de North Stream.

Le procureur fédéral cherche, dans le cadre de l'affaire présumée de sabotage des gazoducs Nord Stream il y a presque deux ans, un citoyen ukrainien qui est censé avoir fui de Pologne vers son pays natal. Le parquet polonais a reçu un mandat d'arrêt européen de la part du parquet fédéral pour l'arrestation d'un suspect, a déclaré un porte-parole du parquet général de Varsovie à l'agence de presse allemande.

Le suspect serait Wolodymyr Z., un citoyen ukrainien qui séjournait récemment en Pologne. Cependant, les enquêteurs ne l'ont pas trouvé à son domicile, a déclaré le porte-parole. Elle a ajouté : "L'homme a traversé la frontière entre la Pologne et l'Ukraine au début juillet." Selon "Tagesschau", les enquêteurs allemands ont approché les autorités polonaises avec un mandat d'arrêt européen en juin.

Trois suspects seraient des plongeurs

"Le Temps", "Süddeutsche Zeitung" et ARD ont rapporté que l'homme, avec deux autres citoyens ukrainiens - un homme et une femme - serait suspecté d'être impliqué dans les attaques. Ils seraient censés avoir fixé des explosifs sur les pipelines en tant que plongeurs. Les informations maintenant publiées sont également basées sur "des indices d'un service de renseignement étranger". Le parquet fédéral a refusé de commenter les rapports des médias sur demande.

Plusieurs explosions ont endommagé et interrompu les deux gazoducs Nord Stream 1 et 2 à la fin septembre 2022. Les explosions ont été enregistrées près de l'île danoise de Bornholm en mer Baltique. Peu après, quatre fuites ont été découvertes sur trois des quatre lignes des gazoducs Nord Stream. Auparavant, du gaz naturel russe transitait par Nord Stream 1 vers l'Allemagne. Nord Stream 2 n'était pas encore en service en raison de l'attaque russe en Ukraine et des disputes politiques subséquentes.

Pas d'entrée dans la liste des personnes recherchées de Schengen

Il est possible que le suspect ait pu quitter parce qu'il n'y avait pas d'entrée dans le registre de Schengen, où sont répertoriés ceux qui sont recherchés avec un mandat d'arrêt européen, a déclaré le porte-parole du parquet général de Varsovie. Elle a ajouté : "Wolodymyr Z. a traversé la frontière polono-ukrainienne avant que l'arrestation ne puisse avoir lieu, et la garde-frontière polonaise n'avait ni l'information ni le fondement pour l'arrêter, car il n'était pas répertorié comme personne recherchée."

Les enquêtes précédentes s'étaient concentrées sur un voilier sur lequel des explosifs ont été trouvés en juillet 2023. Il était suspecté que l'"Andromeda" ait pu être utilisée pour le transport d'explosifs. Selon les rapports, les enquêteurs supposent que le commandement du sabotage consistait en cinq hommes et une femme à bord du bateau, qui avait été loué sous de faux papiers.

Seul l'Allemagne continue d'enquêter

Après l'incident, la question s'est rapidement posée de savoir comment les charges explosives avaient pu être fixées pour endommager les pipelines. Les experts ont considéré qu'il était probable que des plongeurs formés aient pu fixer des dispositifs explosifs aux emplacements. Selon les rapports des médias, le suspect ukrainien recherché par mandat d'arrêt serait un instructeur de plongée. Les autorités de plusieurs pays avaient initié des enquêtes après l'attaque. La Danemark et la Suède ont depuis mis fin aux procédures.

Pendant longtemps, il y a eu diverses spéculations sur les auteurs et les cerveaux. Pendant des mois, seul un petit cercle de personnes au sein du gouvernement fédéral et des autorités concernées connaissaient l'état actuel des enquêtes. Cela peut également être dû au fait que l'affaire est sensible sur le plan politique. Après tout, le projet Nord Stream 2 était controversé dès le départ. La Pologne avait déjà rejeté la construction du gazoduc Nord Stream 2, qui était censé approvisionner l'Allemagne en gaz russe directement, avant l'attaque russe en février 2022.

Le gouvernement fédéral met en avant son soutien à l'Ukraine

Les enquêtes du parquet général fédéral sur l'attaque n'auront aucun impact sur le soutien de l'Allemagne à l'Ukraine, a souligné le porte-parole adjoint du gouvernement, Wolfgang Büchner, en réponse aux questions des journalistes à Berlin. Il a déclaré : "Les enquêtes sont menées conformément à la loi et sans égard à la personne ou à l'issue de telles enquêtes." Il a ajouté que les enquêtes "ne changent pas le fait que la Russie commet une violation du droit international contre l'Ukraine".

La clarification de l'acte de sabotage est une priorité absolue pour le gouvernement fédéral, a déclaré Büchner. Il a refusé d'évaluer si les autorités polonaises coopération suffisamment.

Le mandat d'arrêt européen émis par le parquet fédéral concerne un suspect lié à l'al

Lire aussi: