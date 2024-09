Un typhon record depuis des décennies a mis Shanghai au point mort.

La force destructive de la Super-Typhoon "Bebinca", comparable à celle de 1946, a touché Shanghai, une ville de 25 millions d'habitants. Le lundi, les habitants le long de la côte est heavily populated de la Chine sont restés chez eux alors que la tempête déracinait des milliers d'arbres et causait des perturbations dans la circulation. Selon la télévision d'État, il s'agit de la tempête la plus forte à avoir touché Shanghai depuis la Typhoon "Gloria" en 1949.

La typhoon a touché terre dans la région de Pudong, à l'est de Shanghai, lundi matin, avec des vents estimés à environ 150 kilomètres par heure. L'administration de la ville a rapporté que les conséquences comprenaient des dommages importants dans toute la ville, avec plus de 1800 arbres déracinés et 30 000 ménages privés d'électricité. Environ 414 000 habitants ont été évacués. Plus de 10 000 travailleurs de secours étaient prêts à intervenir.

Avant la typhoon, les autorités ont diffusé des avertissements. Les vols et les services de ferry ont été suspendus, et les 25 millions d'habitants de Shanghai ont été avertis de rester à l'intérieur. Les autoroutes ont également été fermées. De nombreux magasins étaient fermés en raison d'un jour férié.

Les routes habituellement animées de la métropole étaient virtually empty, et la célèbre skyline de Shanghai était enveloppée de brouillard dense. Plus de 9000 habitants ont été évacués du district de Chongming, une île à l'embouchure du Yangtze, selon les rapports.

Conséquences funestes de "Yagi"

La télévision d'État a prédit que la typhoon poursuivrait sa route vers le nord-ouest, apportant de fortes pluies et des vents violents sur les provinces chinoises de Zhejiang, Jiangsu et Anhui. Un journaliste de la station CCTV a rapporté depuis la province de Zhejiang, où les vagues s'abattaient sur la côte rocheuse sous un ciel gris. Il a mentionné qu'il était difficile de parler à l'extérieur pendant la tempête.

Avant d'atteindre Shanghai, "Bebinca" est passé sur le Japon et les Philippines, entraînant la mort de six personnes renversées par des arbres. Les Philippines, le Vietnam, le Laos et la Thaïlande sont toujours aux prises avec les conséquences de la typhoon "Yagi" précédente : les inondations et les glissements de terrain ont causé plus de 400 morts.

Le lundi, les médias d'État du Vietnam ont rapporté des pertes économiques de 1,6 milliard de dollars (1,4 milliard d'euros) dues à "Yagi". Plus de 230 000 maisons ont été endommagées, et les cultures sur une superficie de 280 000 hectares ont été détruites. En Birmanie, "Yagi" a

