Un tueur en série condamné à mort a avoué avoir tué une personne en 1986.

Cathy Small travaillait comme prostituée en février 1986 lorsqu'elle a été tuée, a déclaré à l'époque son colocataire à la police, a rapporté le lieutenant Patty Thomas lors d'une conférence de presse. Small avait dit à son colocataire qu'elle rencontrait un homme nommé Bill qui lui donnerait 50 dollars pour conduire avec lui de Lake Elsinore à Los Angeles, et elle est sortie de leur domicile cette nuit-là en portant une chemise de nuit, a déclaré Thomas.

En lisant un journal quelques jours plus tard, son colocataire a appris qu'une femme avait été tuée à coups de couteau à South Pasadena. Craignant que ce soit Small, le colocataire a contacté la police et a pu l'identifier. Les enquêteurs n'ont however pas pu résoudre l'affaire, qui est devenue froide.

Trente-trois ans plus tard, en octobre 2019, un enquêteur en médecine légale vérifiait le décès d'un homme juste en face de la scène du meurtre de Small lorsque Thomas a déclaré qu'il a trouvé dans la maison de l'homme plusieurs éléments qui ont suscité des préoccupations. Ils comprenaient "de nombreuses photos de femmes qui semblaient avoir été agressées et séquestrées, peut-être par le défunt", et un article de journal sur la mort de Small, a déclaré Thomas.

Le département du shérif du comté de Los Angeles a exécuté un mandat de perquisition et des tests d'ADN ont été effectués sur certains des éléments de la maison de l'homme pour voir s'ils correspondaient à Small, mais ce n'était pas le cas. Bien que les enquêteurs aient initialement considéré l'homme décédé comme suspect, ils ont conclu qu'il n'était pas lié à l'affaire de Small et n'était pas lié à d'autres crimes.

Mais en examinant le dossier de l'affaire de Small en raison de l'article trouvé dans la maison de l'homme, les enquêteurs du shérif ont appris que des éléments de preuve de l'affaire de Small, y compris un kit de viol, n'avaient jamais été testés en ADN. En août 2020, les vêtements de Small ont été testés et les résultats ont été téléchargés dans une base de données fédérale, où les détectives ont établi un lien avec William Suff, a déclaré Thomas.

Suff était sur la peine de mort en Californie à la prison de San Quentin, ayant été condamné pour 12 meurtres dans le comté de Riverside. Suff était connu sous le nom de tueur de prostituées de Riverside, ou tueur de Lake Elsinore.

En mai 2022, Suff a été transporté de San Quentin à Los Angeles, où il a confessé le meurtre de Small, a déclaré Thomas.

"Les détectives l'ont interrogé pendant deux jours. En sept heures, il a confessé et discuté en détail du meurtre de Cathy Small", a déclaré Thomas. "Il a également discuté et admis certains des meurtres précédents dans le comté de Riverside."

Thomas a déclaré que Suff avait rencontré Small dans un magasin de réparation d'ordinateurs où il travaillait. Ils avaient convenu qu'il passerait la prendre plus tard dans la soirée. Une fois dans son véhicule, Suff a déclaré aux enquêteurs qu'une dispute avait éclaté et qu'il s'était mis en colère lorsqu'elle lui avait enlevé ses lunettes.

Suff a déclaré qu'il avait récupéré un couteau qu'il gardait dans le véhicule et qu'il avait poignardé Small à plusieurs reprises dans la poitrine, selon Thomas. Alors qu'elle était assise sur le siège passager avant, il l'a poussée hors de la voiture et sur la rue, puis il est parti.

