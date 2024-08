Un tribunal thaïlandais ordonne la dissolution du parti qui a gagné les élections, un coup dur pour le mouvement progressiste populaire du royaume.

Le Parti du Progrès a remporté une victoire électorale stupéfiante en 2023, remportant le plus grand nombre de sièges parlementaires sur une plateforme de réforme anti-établissement qui a suscité un énorme soutien dans tout le pays, en particulier parmi les jeunes gens déçus par des années de règne militaire.

La Cour constitutionnelle de Bangkok a jugé mercredi que le Parti du Progrès devait être dissous, suite à une demande de la Commission électorale thaïlandaise, en raison de la campagne du parti pour amender la loi sur la lèse-majesté, loi royale strictement appliquée du pays.

En janvier, la même cour a ordonné au parti de mettre fin à sa campagne de lèse-majesté, accusant ses dirigeants, dont l'ancien aspirant Premier ministre Pita Limjaroenrat, de chercher à renverser la monarchie constitutionnelle.

La décision de mercredi va plus loin, en dissout le parti et en interdisant à ses dirigeants de faire de la politique pendant 10 ans – privant ainsi de leur droit de vote les 14 millions de personnes qui ont voté pour eux et suscitant de nouvelles préoccupations quant à l'érosion des droits démocratiques dans le royaume.

Les dirigeants du Parti du Progrès ont répété à maintes reprises que la dissolution ne les arrêtera pas. En parlant à l'Associated Press cette semaine, Pita a déclaré qu'ils continueront à lutter pour que le Parti du Progrès «devienne le dernier parti à rejoindre le cimetière des partis politiques».

C'est le premier des deux cas sensibles politiquement, avec le potentiel d'exacerber une lutte de pouvoir entre l'établissement et les progressistes. La semaine prochaine, la cour est attendue pour rendre un verdict sur une pétition visant à renverser le Premier ministre Srettha Thavisin pour avoir nommé un avocat ayant purgé une peine de prison au Cabinet.

Coup dur

La victoire électorale du Parti du Progrès a été une victoire décisive pour les partis progressistes et a porté un coup dur aux conservateurs, établis et soutenus par l'armée qui ont gouverné la Thaïlande à plusieurs reprises au fil des décennies, souvent en renversant les gouvernements élus par le peuple lors de coups d'État.

Finalement, le Parti du Progrès a été empêché de former un gouvernement car il n'a pas obtenu assez de soutien pour son programme de réforme royale au parlement, qui favorise lourdement l'établissement sous un système politique mis en place par la junte militaire précédente.

Pita a démissionné de son poste de chef du parti, qui est devenu l'opposition principale.

L'histoire politique tumultueuse de la Thaïlande a vu auparavant des partis qui ont poussé pour le changement se heurter à l'establishment puissant – un réseau de militaires, de royalistes et d'élites influentes.

La commission électorale, la commission anti-corruption et la Cour constitutionnelle, toutes prétendument indépendantes, sont dominées en faveur de l'établissement.

During the election, young people told CNN they felt they were the “génération oubliée” living under military-backed rule for nine years, while they struggled to find work or buy a home. “We just can’t see our future in this country,” one young lawmaker said.

La décision de mercredi ne fera probablement qu'exacerber le sentiment de nombreux jeunes partisans selon lequel il n'y a peu d'espoir de changement au sein du système politique thaïlandais.

Les députés progressistes ont été interdits, les partis ont été dissous, et les gouvernements ont été renversés. La Thaïlande a connu une douzaine de coups d'État réussis depuis 1932, dont deux au cours des deux dernières décennies.

C'est la deuxième fois que la cour ordonne la dissolution de partis liés au mouvement progressiste du Parti du Progrès.

Le Parti du Progrès est le successeur de facto du Parti du Progrès de l'Avenir, qui a remporté le troisième plus grand nombre de sièges lors des élections de 2019. Peu après le vote, la Cour constitutionnelle thaïlandaise a dissous ce parti et interdit à ses dirigeants de faire de la politique pendant 10 ans.

Cela a suscité des millions de jeunes sur les rues dans tout le pays – déclenchant un mouvement de protestation jeunesse à l'échelle nationale en 2020 qui a vu l'émergence d'une nouvelle génération de jeunes leaders politiques, nombreux à critiquer ouvertement la monarchie et à questionner publiquement son pouvoir et sa richesse.

La lèse-majesté est là pour rester

La décision pourrait maintenant garantir qu'aucun parti ou personne ne pourrait légalement pousser pour des amendements à la lèse-majesté, connue sous le nom de section 112, sans violer la constitution.

Les appels à la réforme de la monarchie ont électrisé la Thaïlande, où toute discussion franche de la famille royale est chargée de la menace de prison.

Critiquer le roi, la reine ou l'héritier présomptif peut entraîner une peine de prison maximale de 15 ans par infraction et les sentences pour ceux condamnés en vertu de l'article 112 du code pénal du pays peuvent être de plusieurs décennies.

Des centaines de personnes ont été poursuivies en justice ces dernières années, notamment Mongkol Thirakhot, qui a été condamné à 50 ans de prison en janvier pour des publications sur les réseaux sociaux jugées préjudiciables au roi.

N'importe qui – y compris les citoyens ordinaires – peut porter des accusations de lèse-majesté au nom du roi, même s'ils ne sont pas directement impliqués dans l'affaire. Le Parti du Progrès s'est engagé à réduire les peines pour lèse-majesté et à limiter les personnes qui peuvent porter plainte.

Depuis des années, les organisations de défense des droits de l'homme et les défenseurs de la liberté d'expression affirment que la loi sur la lèse-majesté est utilisée comme outil politique pour faire taire les critiques du gouvernement thaïlandais.

