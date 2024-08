Un triathlète olympique a signalé une infection virale grave.

Pendant trois jours, la triathlète belge Claire Michel a été malade à force de vomir après avoir attrapé un virus. Elle a nagé dans la Seine la semaine dernière pour la compétition olympique. Les nageurs en eau libre allemands sont également préoccupés par la rivière parisienne.

La triathlète belge Claire Michel n'a pas contracté le virus E. coli lors de la course individuelle mercredi dernier alors qu'elle nageait dans la Seine. "Les tests sanguins ont montré que j'étais infectée par un virus (pas E. coli)", a-t-elle annoncé sur Instagram. Elle a ajouté qu'elle "avait souffert de vomissements et de diarrhée pendant trois jours, ce qui m'a laissée assez affaiblie". Après la maladie de Michel, l'équipe belge s'est retirée de la compétition mixte lundi.

Les équipes de Suisse et de Norvège ont également signalé des athlètes malades après les courses individuelles, mais aucune n'a établi de lien direct avec la qualité de l'eau problématique de la Seine. "J'ai été malade pendant environ douze heures, de vendredi à samedi soir", a déclaré le Norvégien Vetle Bergsvik Thorn à l'agence de presse AFP. "Mais je ne sais pas si c'était une intoxication alimentaire ou si c'était à cause de la Seine."

Des points d'interrogation également parmi les nageurs en eau libre

Pourtant, il y a d'autres compétitions dans la rivière. Les nageurs en eau libre allemands veulent se faire leur propre idée des conditions dans la Seine mercredi. "Nous venons de recevoir le rapport d'eau actuel. Tout est vert", a déclaré l'entraîneur national de longue distance Bernd Berkhahn. "Nous déciderons demain si nous sauterons ou non". Les athlètes se rendront sur le site de la compétition olympique au Pont Alexandre III le matin. Aucun entraînement n'était possible là-bas mardi en raison de la mauvaise qualité de l'eau dans la rivière parisienne.

Interrogé sur les préoccupations concernant la santé de ses athlètes, Berkhahn a déclaré : "Nous devons nous fier aux déclarations de l'organisateur. C'est un peu difficile pour moi, mais nous allons faire comme ça". La course féminine est prévue pour jeudi, et la course masculine pour vendredi. La qualité de l'eau dans la Seine a été discutée depuis des semaines. Plus tôt aujourd'hui, World Aquatics a annoncé que les valeurs d'entérocoques avaient dépassé les limites fixées en un des quatre points d'échantillonnage.

Si les conditions dans la Seine ne sont pas adaptées aux courses, le site de aviron pourrait être utilisé comme alternative. En regardant vers la première course de 10 km prévue, Berkhahn a prédit : "Il semble actuellement très probable que la course féminine aura lieu le 8 août."

Pendant longtemps, il y a eu des discussions à Paris pour savoir si la qualité de l'eau dans la Seine était suffisamment bonne pour y organiser des compétitions. 1,4 milliard d'euros ont été investis dans les stations d'épuration et le système d'égouts dans la région parisienne ces dernières années pour améliorer la qualité de l'eau. On empêche maintenant, entre autres, que les déchets

