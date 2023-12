Un "trésor" d'essais inédits de J.R.R. Tolkien sur la Terre du Milieu à paraître à l'été 2021

La collection, intitulée "La nature de la Terre du Milieu", "transportera les lecteurs dans le monde du Silmarillion, des Contes inachevés et du Seigneur des anneaux", a déclaré l'éditeur jeudi.

Les livres bien-aimés de Tolkien, "Le Seigneur des Anneaux" et "Le Hobbit", sont des best-sellers internationaux dans plus de 70 langues, et ont fait l'objet de trilogies cinématographiques qui ont rapporté des milliards de dollars.

Il est bien connu que J.R.R. Tolkien a publié "Le Hobbit" en 1937 et "Le Seigneur des Anneaux" en 1954-1955. Ce que l'on sait peut-être moins, c'est qu'il a continué à écrire sur la Terre du Milieu dans les décennies qui ont suivi, jusqu'aux années précédant sa mort en 1973", a déclaré Chris Smith, directeur adjoint de l'édition chez HarperCollins, dans un communiqué.

Pour lui, la Terre du Milieu faisait partie d'un monde entier à explorer, et les écrits de "La nature de la Terre du Milieu" révèlent les voyages qu'il a entrepris pour mieux comprendre sa création unique", a ajouté M. Smith.

La collection explorera une série de thèmes fantastiques, notamment l'immortalité et la réincarnation chez les Elfes, ainsi que la géographie des décors de certaines des épopées fantastiques les plus célèbres de Tolkien, a ajouté M. Smith.

"Cette nouvelle collection est un véritable trésor qui offre aux lecteurs la possibilité de jeter un coup d'œil par-dessus l'épaule du professeur Tolkien au moment même de sa découverte : à chaque page, la Terre du Milieu prend une fois de plus une vie extraordinaire", a-t-il ajouté.

La collection sera éditée par Carl F. Hostetter, éminent spécialiste de Tolkien, directeur de l'Elvish Linguistic Fellowship et ingénieur informaticien à la NASA.

Le livre sera disponible le 24 juin et sera publié par HarperCollins au Royaume-Uni et par Houghton Mifflin Harcourt en Amérique du Nord.

Source: edition.cnn.com