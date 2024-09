Un transfert potentiel de Neymar au Schalke?

Circule-t-il une rumeur selon laquelle la star brésilienne du football Neymar rejoindrait FC Schalke 04 pour dix matches ? Cela semble peu probable, car un tweet brièvement publié sur la plateforme X a été supprimé par le club de deuxième division. Ils ont déclaré avoir été piratés pour la deuxième fois en peu de temps.

FC Schalke 04 a apparemment été victime d'un incident de piratage pour la deuxième fois en une semaine. Le club de deuxième division a annoncé une nouvelle de transfert inattendue : l'acquisition du joueur de classe mondiale Neymar. Un post sur le service de messagerie X de Schalke disait : "Neymar Jr X FC Schalke 04".

De plus, un post d'une autre source semblait être un faux profil de Neymar. Il disait : "Je vais maintenant jouer dix matchs consécutifs pour Schalke". Une publicité pour une cryptomonnaie a également été promue. Bien que le post du faux canal de Neymar reste visible sur X, le post de Schalke a été supprimé peu après. Par conséquent, Neymar, qui joue actuellement pour Al Hilal en Arabie saoudite, ne rejoindra pas la région de la Ruhr.

"Un deuxième incident s'est produit. Il a été supprimé immédiatement", a déclaré un porte-parole de Schalke à l'agence de presse allemande, confirmant que le compte Twitter du club avait été piraté à nouveau en peu de temps. Étrangement, Schalke avait déjà été victime d'une cyber-attaque quelques jours plus tôt. "Désolé les amis, nous sommes à nouveau attaqués. Notre compte devrait maintenant fonctionner correctement", a tweeté Schalke sur X avec le hashtag #Hacker.

S04 reste perplexe quant aux origines des attaques

Plus tôt, le compte X de Schalke avait partagé une publicité pour une cryptomonnaie. Le post disait : "Nous avons une excellente nouvelle pour la communauté crypto ! Faites-nous savoir ce que vous en pensez ! Restez à l'écoute pour notre prochain tweet !" Après cela, le club a annoncé un nouveau partenariat dans ce domaine. Les posts ont été supprimés peu après.

Schalke est toujours incertain quant aux individus responsables de ces fausses nouvelles et de la motivation derrière les attaques ciblées. "Une analyse a été en cours depuis mardi, nous sommes en contact avec la plateforme et toutes les interfaces internes et externes pertinentes", a déclaré le porte-parole avant le match contre Karlsruhe SC (18h30/Sky et en direct sur ntv.de). "Nous ne pouvons que spéculer sur la raison pour laquelle notre compte est la cible." Le club dispose de mesures de sécurité robustes.

Le nouveau grand sponsor de Schalke, Sun AG, est également impliqué dans les affaires de cryptomonnaie. L'achat du produit Minimeal, un substitut de repas proposé par l'entreprise suisse, permet aux utilisateurs d'obtenir des Sun Points. Ces points peuvent ensuite être échangés contre une cryptomonnaie. Selon le fabricant, le potentiel de retour sur investissement est élevé.

Ce modèle commercial a suscité la controverse. "La cupidité et les personnes mal informées sont manipulées. Il s'agit

