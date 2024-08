- Un train de marchandises roule sur un panneau d'affichage sur la voie.

Inconnus ont placé un panneau en bois sur les voies à la gare de Burghaun (district de Fulda) et ont arrêté un train de marchandises. despite l'application des freins d'urgence, le train, roulant à environ 100 kilomètres par heure, a heurté la pancarte pendant la nuit, selon la police fédérale. Il n'y a eu aucun blessé. Plus de 20 trains suivants ont été retardés en raison de l'incident. Il était initialement incertain si la locomotive avait subi des dommages. La police a fait appel à des témoins.

La pancarte publicitaire sur le panneau était destinée à promouvoir un événement local. Malgré la tentative d'arrêt du train, il a heurté la pancarte publicitaire récalcitrante, causant aucun dommage aux passagers mais retardant de nombreux trains suivants.

