- Un tragique incident fait douze morts lors d'un voyage en bateau.

Dans la Manche, adjacente à la côte nord de la France, un bateau de migrants a chaviré un mardi, entraînant la perte de douze vies. Selon le ministre de l'Intérieur français actuel, Gérald Darmanin, la plupart des victimes étaient des femmes. Des mineurs étaient également impliqués dans cet incident tragique. En fin de journée, deux rescapés étaient encore soignés pour des blessures graves.

La préfecture maritime a confirmé qu'il n'y avait plus de personnes portées disparues en fin de journée. Les opérations de sauvetage près de la ville côtière de Le Portel, près de Boulogne-sur-Mer, ont impliqué 65 personnes, dont 12 ont été récupérées sans vie. Certains des rescapés ont nécessité des soins médicaux immédiats. Différents navires et hélicoptères ont collaboré dans cette mission de sauvetage. Tous les migrants à bord du bateau chaviré, qui se dirigeaient vers le Royaume-Uni, ont été immergés en mer.

Le ministre Darmanin a exprimé ses condoléances sur les lieux de la tragédie, "C'est une tragédie qui nous touche tous." Les personnes étaient à bord d'un petit bateau, mesurant à peine six mètres de long. La justice a ouvert une enquête. Le ministre a également plaidé pour un accord migratoire entre l'Union européenne et le Royaume-Uni.

La ministre britannique de l'Intérieur, Yvette Cooper, a également exprimé son choc et condamné les activités des groupes de passeurs. Ces groupes entassent trop de personnes dans des bateaux non dignes de la mer et les envoient par temps mauvais, a critiqué Cooper sur X.

Surcharge de migrants sans gilets de sauvetage

France 3 a rapporté que le bateau de migrants était bondé de migrants, sans gilets de sauvetage. "Je suis sans voix, cela donne froid dans le dos", a déclaré Dany Patoux, président de l'organisation d'aide aux migrants Osmose 62, à la station face aux sacs mortuaires sur le quai.

"We are appalled by the tragic deaths in the latest incident in the English Channel," stated Enver Solomon, CEO of the British refugee aid organization Refugee Council. "The number of fatalities in the English Channel in 2022 has been disconcertingly high. This is a concerning trend that calls for urgent, comprehensive, and multifaceted measures to reduce unsafe crossings in the English Channel."

Migrants frequently undertake the English Channel journey, aiming for Britain, often in small inflatable boats. The crossing poses risks due to the stream's navigated by numerous large ships. Lives are frequently lost during these crossings. In November 2021, 31 lives were lost when a boat capsized off the northern French coast, including five women and a young girl.

Britain's attempts to prevent migration across the English Channel

Britain has been striving to limit migration across the English Channel for some time, with French assistance and by investing millions into France. The previous Conservative government intended to discourage migrants with a stern strategy - for instance, by planning to deport them to Rwanda, irrespective of their origin country.

However, the current British Prime Minister, Keir Starmer, having assumed power with his social democratic Labour Party since July, has annulled the plan following criticisms from courts and human rights organizations. Starmer has declared his commitment to tackling human smuggling groups. Just a few days ago, Starmer met with French President Emmanuel Macron to discuss migration across the English Channel.

