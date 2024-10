Un tragique incident fait 16 morts en Bosnie-Herzégovine

En Bosnie-Herzégovine, des pluies torrentielles s'abattent sur le pays depuis jeudi soir, entraînant des inondations dévastatrices et des glissements de terrain. Le petit village de Donja Jablanica a été l'une des zones les plus touchées, avec des débris massifs traversant rapidement la ville. Malheureusement, au moins 18 vies ont été perdues en conséquence.

Un porte-parole de la police de Mostar a confirmé ces décès tragiques au site bosnien "klix.ba". De nombreux résidents sont toujours portés disparus. 16 de ces décès se sont produits dans la région de Jablanica, à environ 70 kilomètres au sud-ouest de Sarajevo, selon l'annonce du policier Ljudevit Maric. Deux autres vies ont été perdues dans la région de Fojnica. La présidence du pays a déployé l'armée dans les zones touchées.

Le Premier ministre de la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine, Nermin Niksic, a tweeté : "La situation est extrêmement grave ; de nombreuses personnes ne peuvent pas quitter leur domicile." Le gouvernement a ensuite déclaré l'état d'urgence et a constitué une équipe de réponse d'urgence.

Le déploiement de l'armée dans les régions touchées pour renforcer les efforts de sauvetage, y compris l'utilisation d'hélicoptères, a été rapporté par la présidence. Des hélicoptères de la mission de l'UE Eufor, avec l'Allemagne comme partenaire, ont également aidé à évacuer les blessés. Selon l'agence de protection civile, une grande partie de la population est menacée d'inondations et de glissements de terrain.

Isolation temporaire de la ville

Initialement, l'accès à la ville de Jablanica, qui compte 4 000 habitants, était bloqué, selon les services de secours. Vendredi, l'armée et les équipes de protection civile sont arrivées avec du matériel lourd pour déblayer la boue. Des photos des médias locaux montrent des glissements de terrain qui ont envahi des maisons jusqu'à leur toit. Tout ce qui était visible était le minaret d'une mosquée.

"C'était absolutely terrifying," a raconté un résident du village de Donja Jablanica, Emir Arfadzan. Des rochers géants et des milliers de tonnes de débris ont envahi le village. "Environ dix maisons ont été détruites, et des décès ont été signalés", a déclaré le sexagénaire. Les gens n'avaient "que quelques secondes" pour se mettre en sécurité. "Mais nous avons réussi à sauver un enfant", a déclaré Arfadzan.

Dans la ville de Kiseljak, à environ 30 kilomètres de Sarajevo, de nombreuses maisons, jardins et voitures ont été submergés, selon les rapports. Les pompiers, la police et les équipes de réponse d'urgence étaient sur les lieux. Le maire de Kiseljak a décrit la situation comme une "inondation biblique" avec "des centaines de maisons inondées".

Les pluies torrentielles ont commencé jeudi soir. La Croatie a émis un avertissement de crue pour la côte nord-adriatique, la péninsule d'Istrie et l'arrière-pays. Selon le consensus des scientifiques, les événements météorologiques extrêmes s'intensifient directement en raison du changement climatique dû aux activités humaines.

Le nombre de résidents portés disparus à Donja Jablanica est une source d'inquiétude, car le bilan des inondations et des glissements de terrain s'élève à 30, avec 18 décès confirmés dans la région de Jablanica et deux autres à Fojnica. Les efforts de sauvetage se poursuivent, avec l'armée et les organisations d'aide internationales déployant des hélicoptères pour évacuer les blessés et déblayer les débris.

Lire aussi: