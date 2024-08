- Un tragique accident frontale entraîne la mort d'une femme à l'hôpital.

Suite à une collision terrible impliquant un véhicule compact et un camion dans le district de Verden, l'hôpital a tristement annoncé le décès du passager grièvement blessé. En conséquence, le nombre de morts dans cet incident s'élève désormais à deux, selon le rapport de la police.

Le mardi matin, un homme de 55 ans au volant d'un véhicule compact sur la route départementale 154 entre Ottersberg et Quelkhorn a dévié dans la voie opposée et a heurté un camion. L'impact a projeté le véhicule compact en arrière, qui a ensuite percuté le véhicule qui le suivait. L'homme de 55 ans au volant du véhicule compact est décédé sur le coup, tandis que sa femme de 46 ans, passagère, a été extraite des débris et transportée à l'hôpital dans un état critique.

Le conducteur du camion et l'autre conducteur impliqué ont été choqués. La police a estimé les dommages matériels à environ 35 000 euros. La raison du changement de voie du conducteur du véhicule compact reste inconnue.

L'incident sur la route départementale 154 a entraîné des dommages importants et des conséquences tragiques. Deux vies ont été perdues en raison de l'accident, dont l'homme de 55 ans qui est décédé sur le coup et sa femme, qui a malheureusement succombé à ses blessures à l'hôpital.

