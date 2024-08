- Un trafiquant présumé s'échappe de la police en transportant 11 personnes sans papiers.

Atteignant des vitesses allant jusqu'à 160 kilomètres par heure et sans permis de conduire valide - c'est ainsi qu'un suspect de trafic présumé a prétendument semé les autorités dans un véhicule à travers les districts de Passau et Freyung-Grafenau. La patrouille frontalière a tenté d'arrêter un véhicule immatriculé hors de la région près de Untergriesbach un mercredi, selon le rapport de police. Au lieu des cinq occupants autorisés, il y avait douze personnes dans la voiture. Le conducteur présumé, âgé de 20 ans, a prétendument dépassé de nombreux villages, mettant en danger d'autres conducteurs en effectuant des dépassements dangereux.

Près de Waldkirchen, la voiture a quitté la route boueuse et a heurté un arbre, l'impact se situant du côté du conducteur, selon les informations. Le conducteur s'est ensuite enfui à pied et a été arrêté sans blessé. Il est maintenant enquête pour trafic de personnes étrangères, inculpé de mise en danger aggravée. Selon un porte-parole de la police, le jeune homme de 20 ans a été arrêté jeudi. Les étrangers qui ont été contrebandiers, y compris deux enfants âgés de six et neuf ans, ne possédaient pas de documents d'entrée valides pour l'Allemagne, a révélé la police. Ils ont tous été signalés pour immigration illégale.

