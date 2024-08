- Un tracteur en route en flammes sur une surface d'asphalte.

Apparemment, en raison d'un dysfonctionnement technique, un camion sur l'A7 a pris feu et a été totally détruit. Selon le poste de police d'East Hesse, le conducteur et le passager ont réussi à s'échapper indemnes des flammes qui ont éclaté entre Homberg Efze et Bad Hersfeld (Ouest). Le camion était une épave totale, et la bande d'arrêt d'urgence de la route et le talus environnant ont également subi des dommages. Les dommages sont estimés à environ 290 000 euros.

Le conducteur, âgé de 64 ans, aurait remarqué un problème aux alentours de midi, ce qui l'a obligé à arrêter son poids-lourd sur la bande d'arrêt d'urgence. Bientôt, il a remarqué de la fumée provenant du compartiment moteur, et avant qu'il ne s'en rende compte, le poids-lourd était en flammes. Plusieurs pompiers ont été nécessaires pour éteindre l'incendie. Le feu a constitué un risque de propagation vers la forêt le long du talus, mais cela a été évité.

Pour contrôler l'incendie, tous les véhicules circulant vers le sud ont été contraints de s'arrêter complètement. En raison de la fumée, la voie opposée a également dû être fermée temporairement. Le bouchon s'étendait sur presque 20 kilomètres. La police a prévu que les première et deuxième voies resteraient fermées pour le nettoyage et les travaux de récupération bien

