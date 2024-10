Un tournoi titulaire, imbriqué de nombreuses complexités

Gianni Infantino est très enthousiaste à propos de sa nouvelle vache à lait, la Coupe du monde des clubs remaniée, prévue pour l'été prochain. Avec FC Bayern et Borussia Dortmund en tête de file, elle devrait marquer un nouveau chapitre dans le football mondial, a déclaré Infantino. Mais il y a encore quelques détails à régler. Des questions comme celle de savoir qui va payer la facture, sept mois seulement avant le coup d'envoi aux États-Unis, restent en suspens.

Les organisations médias et les diffuseurs télé ont reçu une invitation d'Infantino pour une "réunion privée exclusive". Le New York Times l'a qualifiée de "réunion de crise". C'est étrange, sinon inhabituel, qu'Infantino pousse si fort la vente des droits, selon un professionnel du domaine présent à la fameuse "réunion des diffuseurs". Infantino et Nasser Al-Khelaifi, le président influent de l'Association européenne des clubs (ECA) et du PSG, ont co-animé la réunion.

Sommet virtuel avec Bayern et Dortmund

Hans-Joachim Watzke, CEO de Borussia Dortmund, et Jan-Christian Dreesen, membre du conseil d'administration de Bayern Munich, étaient parmi les participants à la réunion virtuelle, selon des sources. Ces deux-là représentent les géants allemands qui ont décroché leur place dans le tournoi du 15 juin au 13 juillet. Les décideurs sont ravis de cette compétition, qui promet des revenus supplémentaires. Selon The Athletic, les clubs européens pourraient empocher plus de 50 millions de dollars chacun.

Pour transformer ce rêve en réalité, la FIFA doit générer des revenus importants, notamment grâce aux droits TV. La fédération mondiale du football a reportedly conclu un accord d'un milliard de dollars avec Apple pour diffuser l'événement, mais le deal n'a pas encoreabouti.

Concurrence avec l'Euro féminin et la Gold Cup

Dans un autre registre, la FIFA vient de lancer des appels d'offres pour la Coupe du monde des clubs de 2025 aux États-Unis et la Coupe du monde des clubs de 2029 avec 32 équipes et 63 matches chacun. Cela signifie que les joueurs qui se sont qualifiés avec leur équipe nationale seront exclus de la vente des droits TV, tout comme les diffuseurs de l'Euro féminin (du 2 au 27 juillet) et de la Gold Cup (du 14 juin au 6 juillet) dans les pays participants.

Gold Cup ou Coupe du monde des clubs ? De quel côté seront les joueurs ?

C'est un problème épineux pour les joueurs qui se sont qualifiés à la fois avec leur équipe nationale et leur club. Cela pose un défi particulier pour les joueurs des trois clubs mexicains et des deux clubs américains.

La FIFA est critiquée pour favoriser l'expansion de la Coupe du monde des clubs, ce qui pourrait potentiellement impacter les stars du football en les privant de leurs vacances d'été. La FIFA argue contre cela, affirmant que la charge de travail individuelle des joueurs ne sera pas augmentée.

Les ligues européennes et Fifpro ont l'intention de déposer une plainte contre la FIFA auprès de la Commission européenne en raison de "l'agenda et de l'expansion de la Coupe du monde des clubs", qui "ne tient pas compte de la santé mentale et physique des joueurs participants". La Commission européenne pourrait prendre son temps pour clarifier la situation.

Et les transferts de joueurs pendant la Coupe du monde des clubs ?

La Coupe du monde des clubs pose également un défi juridique unique pour la FIFA. En milieu de tournoi, il pourrait y avoir des joueurs dont les contrats avec les clubs participants expirent, ou des joueurs qui changent de club le 1er juillet. Manuel Neuer, Thomas Müller et Joshua Kimmich de Bayern, ainsi que les stars de Manchester City, Kevin De Bruyne et Ilkay Gündogan, sont concernés.

Les clubs sont confrontés à une situation délicate. L'avenir de ces stars sera probablement résolu bien à l'avance. La FIFA s'active pour offrir aux clubs concernés des options et éviter toute communication erronée.

Les grands clubs doivent établir un accord unanime

Une clause stipule que les joueurs ne peuvent représenter qu'un seul club pendant la Coupe du monde des clubs. Ils ne peuvent pas jouer pour le Club X jusqu'au 30 juin et pour le Club Y jusqu'au 13 juillet. Du 1er au 10 juin, il y aura une fenêtre de transfert, pendant laquelle les joueurs qui ont été signés pourront s'inscrire plus tôt que d'habitude avec leur nouveau club, avec l'approbation des associations membres respectives. Du 27 juin au 3 juillet, il y aura une fenêtre pour remplacer les joueurs dont les contrats expirent pendant le tournoi. La FIFA appelle les clubs et les joueurs participants à trouver un accord équitable pour les contrats

