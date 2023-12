Un touriste fait le tour de Pompéi à mobylette

Un touriste a été surpris en train de conduire un cyclomoteur dans le site campanien de Pompéi mercredi. Il a été immédiatement appréhendé par la sécurité du site et la police.

Le touriste - âgé de 33 ans et de nationalité australienne - est entré illégalement sur le site par l'entrée de service, Porta Vesuvio, en se mettant à dos des voitures légitimes qui entraient, a expliqué le parc archéologique dans un communiqué.

Il a été appréhendé par le personnel de sécurité quelques minutes plus tard, qui l'a retenu jusqu'à l'arrivée de la police.

On pense qu'il a parcouru environ un kilomètre avant d'être arrêté. Le touriste a affirmé qu'il ne savait pas que le parc archéologique mondialement connu était interdit d'accès.

Le parc a déclaré dans un communiqué qu'il n'avait accédé à aucune partie de la cité antique et qu'il ne l'avait pas endommagée.

"L'itinéraire emprunté est un chemin de terre situé à l'extérieur des murs de la ville antique, utilisé par les véhicules du site pour les travaux d'excavation.

"Il est sûr, restauré et non accessible au public. Il n'y a donc eu à aucun moment de danger pour les visiteurs ou pour le patrimoine archéologique".

Ils ont souligné que l'épisode n'avait duré que "quelques minutes grâce au travail efficace des agents de sécurité et de la télévision en circuit fermé".

En juin, deux touristes américains ont été condamnés à une amende de 400 euros chacun après avoir causé 25 000 euros de dégâts en dévalant - puis en lançant - leurs scooters électriques sur la place d'Espagne.

Pompéi est l'un des sites les plus importants et les plus fragiles du monde antique. Figé dans le temps par une éruption volcanique en 79 avant notre ère, il continue de réserver des surprises lors de nouvelles fouilles.

Image principale : Parco Archeologico di Pompei (Parc archéologique de Pompéi)

Source: edition.cnn.com