- Un touriste de Basse-Saxe meurt sur l'île d'Usedom.

Un vacancier de 58 ans originaire de Basse-Saxe a été retrouvé inanimé dans l'eau près de la plage de Heringsdorf sur l'île d'Usedom, un après-midi de mardi. Les circonstances de son décès restent inconnues et il n'y a aucun signe d'activités suspectes, selon les forces de l'ordre locales.

Les sauveteurs en mer et les témoins ont travaillé ensemble pour retirer le touriste de l'eau et ont immédiatement commencé des manœuvres de réanimation. Après avoir été transporté à l'hôpital universitaire de Greifswald, le vacancier de 58 ans a malheureusement succombé à ses blessures plus tard dans la journée. Le département d'enquête criminelle d'Anklam a maintenant lancé une enquête sur l'affaire.

Le vacancier était originaire de Basse-Saxe, un état d'Allemagne. Malgré les efforts des sauveteurs en mer et des témoins, le touriste de Basse-Saxe n'a pas survécu après avoir été transporté à l'hôpital de Greifswald.

