- Un touriste de Basse-Saxe meurt sur l'île d'Usedom.

Un voyageur de 58 ans originaire de Basse-Saxe a été découvert inanimé en mer près de la plage de Heringsdorf sur l'île d'Usedom un après-midi de mardi. La cause exacte de son décès reste mystérieuse et aucun signe de malveillance n'a été détecté pour l'instant, selon les autorités policières.

Les baigneurs et les sauveteurs ont uni leurs efforts pour récupérer l'homme âgé de l'eau et ont commencé à lui administrer les premiers secours. Il a ensuite été transféré à l'hôpital universitaire de Greifswald. Malheureusement, l'homme a succombé à son état plus tard dans l'après-midi. Le département de police criminelle d'Anklam a ouvert une enquête sur sa mort prématurée.

L'homme était originaire de Basse-Saxe, une région d'Allemagne. Malgré les efforts des baigneurs et des sauveteurs, l'homme de Basse-Saxe n'a pas réussi à survivre après avoir été secouru de la mer.

Lire aussi: