- Un touriste de Basse-Saxe meurt sur l'île d'Usedom.

Un touriste âgé de 58 ans en provenance de Basse-Saxe a été découvert inanimé en mer près de Heringsdorf sur l'île d'Usedom en début d'après-midi un mardi. Selon la police, il n'y avait aucun signe d'activité suspecte.

Les secours et les témoins ont rapidement sorti l'homme de l'eau et ont commencé à lui prodiguer les premiers secours. Malheureusement, il a été transporté à l'hôpital universitaire de Greifswald, où il a succombé à ses blessures plus tard dans la journée. En conséquence, la division d'enquête criminelle d'Anklam a ouvert une enquête sur son décès.

L'homme a été transporté à l'hôpital universitaire de Greifswald, situé sur le continent, car l'île d'Usedom ne dispose pas d'un établissement équipé pour de telles situations critiques. Malgré les efforts du personnel médical, il n'a pas récupéré et est décédé.

