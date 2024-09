Un touriste allemand et un bébé emportés par les courants d'eau

Au cœur de la Toscane, des pluies torrentielles ont entraîné une crue subite d'un ruisseau, causant des vagues violentes qui ont emporté une femme allemande et son nourrisson de cinq mois. Selon un représentant du corps des pompiers italiens, ces deux personnes sont désormais portées disparues.

Le duo disparu a été identifié comme étant une grand-mère et son petit-enfant. Ils étaient en vacances avec leur famille à Montecatini Val di Cecina près de Pise, profitant de leurs vacances lorsque le temps a tourné à l'orage.

La famille, y compris les grands-parents et les parents du bébé, s'est réfugiée sur le toit de leur maison de vacances alors que les pluies s'intensifiaient, selon les pompiers. Ils avaient passé plus d'une semaine en Toscane, comme l'a expliqué la police locale de Pise. La grand-mère est née en 1963, tandis que les parents de l'enfant ont la trentaine. Les fortes pluies de lundi soir ont touché Pise et Livourne, transformant la région touristique de Toscane en une mer déchaînée.

Le ruisseau Sterza à Montecatini Val di Cecina a débordé, inondant la ville et causant des dommages importants. Selon un commandant des pompiers, la famille a été emportée par une vague puissante qui a atteint 2,5 mètres, laissant les parents du bébé et le grand-père s'accrocher pour leur vie à des piliers et d'autres objets fixes. Cependant, la force dévastatrice de l'eau a emporté la grand-mère et son petit-enfant.

Une averse torrentielle en un éclair

Les recherches pour les deux personnes disparues ont commencé peu après lundi soir, selon le porte-parole des pompiers. Les services d'urgence, les plongeurs et les maîtres-chiens sont mobilisés pour cette mission, espérant encore trouver les deux personnes. Malheureusement, il est prévu que les deux corps soient coincés sous des tas de arbres tombés et d'autres débris enfouis dans le lit du ruisseau Sterza.

Le président de la région Toscane, Eugenio Giani, a exprimé ses pensées sur les réseaux sociaux concernant la quantité de pluie qui est tombée en si peu de temps. Il a déclaré : "226 millimètres de précipitations ont frappé les communes en six heures. Depuis le début de l'enregistrement météorologique, aucun autre événement pluvieux n'a été aussi intense dans cette région."

