- Un thriller érotique avec Olivia Wilde

De la scène au grand écran : la chanteuse Charli XCX (32 ans) va faire une apparition dans le thriller érotique "Craze for Your Love" aux côtés d'Olivia Wilde (40 ans). Selon le magazine "Variety", la chanteuse, qui a fait ses débuts au cinéma dans le remake de "Scream", va de nouveau fouler les planches dans ce thriller sensuel. Il s'agira de sa deuxième apparition à l'écran.

Distribution du film

La distribution du film comprend également Cooper Hoffman (21 ans), connu pour ses rôles dans "Wildcat" (2023) et "Licorice Pizza" (2021). Contrairement à Charli XCX, les rôles de Hoffman et Wilde dans "Craze for Your Love" sont connus. Hoffman incarnera le personnage d'Elliot, choisi par l'artiste Erika Tracey (Wilde) comme sa muse sexuelle. Selon le réalisateur Gregg Araki, le film explore un monde rempli de désir, de fascination, de pouvoir, de tromperie et de meurtre. La date de sortie du film n'a pas encore été annoncée. Selon "Deadline", le tournage devrait commencer en octobre à Los Angeles.

La date de sortie du premier film de Charli XCX n'a pas encore été annoncée. En mars, l'actrice Barbie Ferreira (27 ans) a révélé dans une interview accordée à "Collider" que la production était presque terminée. La chanteuse partagera l'affiche avec la star d'"Euphoria" Zendaya et l'acteur de "Stranger Things" Finn Wolfhard dans le remake du film d'horreur.

Succès dans l'industrie musicale

Charli XCX fait également sensation dans le monde de la musique. Son dernier album "Rebel" a debuté à la deuxième place au Royaume-Uni et à la troisième place du Billboard 200 aux Etats-Unis. Critiques et fans ont salué l'album. Avec sa sortie, elle a lancé la tendance "Rebel Girl Summer", qui a rapidement envahi le web au début de l'été. Malgré la popularité de Charli XCX, la société de recherche de marché GfK Entertainment a qualifié une autre chanson d'artiste de "Tube de l'été" : ils ont couronné "Belly Buttocks Love" de Shirin David (29 ans) comme l'hymne de l'été 2024.

