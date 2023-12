Un temple indien s'affranchit de la cruauté avec un éléphant robotisé grandeur nature

Le modèle animal, qui mesure 3,2 mètres, s'appelle Irinjadappilly Raman. Il sera utilisé pour conduire des cérémonies au temple Irinjadappilly Sree Krishna d'une manière "sûre et sans cruauté", selon un communiqué de presse de People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) en Inde, qui a fait don de l'éléphant.

La majorité des éléphants en captivité en Inde sont détenus illégalement ou ont été envoyés dans un autre État sans autorisation, selon l'organisation de défense des droits des animaux.

Les animaux sont soumis à des punitions sévères et battus avec des armes munies d'un crochet à pointe métallique, a ajouté PETA India. En conséquence, nombre d'entre eux souffrent de douloureuses blessures aux pieds et aux jambes après avoir été enchaînés à du béton pendant de longues périodes.

Les éléphants peuvent avoir un comportement antisocial lorsqu'ils sont privés de nourriture, d'eau ou de soins vétérinaires adéquats. Les éléphants frustrés tentent souvent de se libérer de la captivité et peuvent alors blesser d'autres animaux, des humains ou des biens, a ajouté le groupe.

Les dirigeants de la communauté ont participé à une cérémonie religieuse - connue sous le nom de Nadayiruthal - afin d'intégrer le robot offert au temple dimanche.

Rajkumar Namboothiri, prêtre en chef du temple, s'est déclaré "extrêmement heureux et reconnaissant" pour ce don.

L'actrice Parvathy Thiruvothu, qui soutient le projet, a déclaré que cette initiative aiderait les animaux à mener une "vie respectueuse et digne".

"De nos jours, nous avons la possibilité de comprendre ce que les animaux sont contraints d'endurer lorsque les humains les utilisent à des fins de divertissement", a déclaré Mme Thiruvothu dans le communiqué.

"Il est grand temps que nous fassions des progrès plus importants et plus significatifs pour mettre fin à ces abus et permettre aux animaux d'avoir une vie respectueuse et digne."

PETA Inde a déclaré que les éléphants en captivité ont tué 526 personnes au Kerala sur une période de 15 ans, de 1997 à 2012.

