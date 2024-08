- Un technicien inexpérimenté garde le silence pendant la pause, accompagné de Rüdiger

Angelo Stiller devient le seul nouveau recrue dans l'équipe de Julian Nagelsmann pour les premiers matchs internationaux après l'Euro. Le joueur de 23 ans de Stuttgart reçoit sa première convocation en équipe nationale par l'entraîneur pour les matches de la Ligue des nations contre la Hongrie le 7 septembre à Düsseldorf et trois jours plus tard contre les Pays-Bas à Amsterdam.

Malgré le départ du capitaine Ilkay Gündogan et des vainqueurs de la Coupe du monde Manuel Neuer, Toni Kroos et Thomas Müller, Nagelsmann n'a apporté que peu de changements à son équipe depuis les Euros. À la surprise générale, Antonio Rüdiger n'a pas été retenu. Le défenseur de Real Madrid a décidé de prendre un peu de repos après un été "'fatiguant", selon l'entraîneur de l'équipe nationale, comme l'a confirmé la DFB.

Dans l'ensemble, nous sommes satisfaits de la manière dont chaque joueur a rempli son rôle lors des Euros. Nous voulons donc donner une nouvelle chance à l'équipe des Euros de se montrer dans les premiers matchs après le tournoi", a expliqué Nagelsmann sa sélection d'équipe. Stiller "a réalisé des performances exceptionnelles lors de la saison précédente et actuellement".

L'équipe retrouve sa taille idéale

Nagelsmann réduit sa sélection de 26 joueurs à sa taille préférée de 23 joueurs. Alexander Nübel (27) prend la place de troisième gardien à la place de Neuer. Avant les Euros, le joueur de Stuttgart avait été exclu de la sélection par Nagelsmann. Comme prévu, Aleksandar Pavlović (20) est de retour. Le jeune joueur de Munich avait dû manquer les Euros en raison d'une infection des amygdales.**

Hormis Rüdiger, Leroy Sané n'est pas non plus présent dans l'équipe des Euros. Il est actuellement en train de se remettre d'une intervention chirurgicale à Munich. Son coéquipier en club Serge Gnabry n'a pas reçu une nouvelle invitation de l'équipe nationale despite un début de saison prometteur.

La décision concernant la capitannerie de Kimmich est reportée

Il reste incertain de savoir qui succédera à Gündogan en tant que capitaine. Joshua Kimmich est le favori. Nagelsmann devrait annoncer sa décision lundi lorsqu'il rassemblera l'équipe à Herzogenaurach, neuf semaines après l'élimination en quart de finale de l'Euro contre l'Espagne.

L'équipe nationale allemande participera à six matchs internationaux cette année, tous dans le cadre de la Ligue des nations. Les adversaires du groupe sont la Hongrie, les Pays-Bas et la Bosnie-Herzégovine, chacun deux fois jusqu'en novembre.

