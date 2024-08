Événements de vote anticipé en 2025 - Un Tchétchène a exprimé son intention de parier sur Scholz lors du changement électoral à Hambourg.

Malgré des taux de satisfaction peu flatteurs pour le chancelier Olaf Scholz (SPD), Tschentscher, son camarade de parti et maire de Hambourg, mise sur les avantages de l'incumbency et les politiques de la coalition du feu de signalisation pour sa campagne électorale. Selon Tschentscher, "Scholz est un excellent chancelier". En tant que maire de Hambourg jusqu'en 2018, Scholz dirige maintenant une coalition avec les Verts et le FDP. Selon Tschentscher, "Il est difficile de mener une politique aussi harmonieusement que les gens le souhaiteraient".

Il n'y a eu aucune rencontre avec Scholz pour la campagne électorale régionale jusqu'à présent. "Nous avons nos devoirs à accomplir en tant que gouvernement", explique Tschentscher, "Donc ma campagne commence tard - pas de dates ou de stratégies spécifiques pour l'instant". Le parlement de Hambourg tiendra des élections en mars 2025, suivies des élections fédérales en septembre.

Tschentscher salue la politique des réfugiés de Scholz

La campagne peut mettre en avant de nombreux accomplissements du gouvernement fédéral, souligne Tschentscher. En ce qui concerne la politique des réfugiés, il déclare, "Nous avons accompli plus que jamais ces deux dernières années". Maintenant, il y a des contrôles frontaliers, des expulsions plus cohérentes et des accords avec les pays de l'UE pour gérer la migration aux frontières extérieures de l'Union. Il insiste sur le fait qu'aucun changement n'est nécessaire de la part de la coalition du feu de signalisation dans d'autres domaines. "Hambourg soutient l'approche du gouvernement fédéral en matière de protection du climat et d'investissements dans les énergies renouvelables".

Tschentscher prévoit de mener sa campagne en s'appuyant sur les succès de la coalition du feu de signalisation

Des erreurs comme la proposition initiale de la fameuse "loi sur le chauffage" ont également été corrigées grâce à l'implication de Hambourg. "En substance, les méthodes de travail de la coalition du feu de signalisation à Berlin sont critiquées de temps en temps", dit Tschentscher, "Mais nous exprimons également nos préoccupations au Bundesrat. En même temps, nous collaborons efficacement avec les ministères sur divers projets". Cette collaboration peut être mise en avant pendant la campagne.

