- Un syndicat plaide pour une réduction des délocalisations à Berlin

Au cours des six premiers mois de 2024, Berlin a connu une baisse des expulsions de résidents non autorisés par rapport à la même période en 2023. La branche berlinoise de la Police Union (GdP) a rapporté un total de 516 expulsions, dont 395 ont été exécutées suite à des demandes de l'Office d'État pour l'Immigration (LEA). En revanche, 635 expulsions ont eu lieu au cours de la première moitié de 2023 suite à 487 arrestations réussies.

Le syndicat attribue cette réduction d'environ 19% à la compétition de football UEFA Euro 2024, qui a détourné les ressources de la police. Le nombre le plus faible d'expulsions, 17, a été enregistré en juin, et 130 en mai.

Cependant, le syndicat exprime son mécontentement face à ces chiffres. Il révèle que seulement 10 personnes ont été déportées vers la Géorgie à bord d'un vol charter au départ de Leipzig/Halle mardi soir, alors que 35 étaient prévues. Sur les 330 déportations prévues en Moldavie par charter la semaine dernière, seules 42 ont été exécutées.

Le LEA a reportedly demandé plus d'arrestations de résidents non autorisés. "Nous devons admettre qu'un nombre important d'expulsions prévues échouent encore parce que nos collègues ne peuvent pas trouver les individus à leurs lieux connus", a déclaré Weh. Il est rapporté que les individus concernés sont informés via les réseaux sociaux.

Weh a critiqué les politiciens pour leur "superficialité" et a plaidé pour la mise en place d'un système de surveillance obligatoire pour suivre la présence et l'absence de réfugiés dans les abris. Il a également proposé la participation des exploitants d'abris dans les procédures de déportation et la création d'un centre de détention pour les déportés avec un espace et un personnel adéquats à l'aéroport BER de Berlin.

Actuellement, 16 209 résidents non autorisés sont identifiés à Berlin, selon le LEA. Cependant, la plupart de ces individus sont tolérés, avec 13 838 personnes tolérées, selon l'Administration sénatoriale de l'Intérieur de Berlin.

Deux criminels condamnés de Berlin ont été déportés en Afghanistan vers la fin août, marquant le premier vol de déportation depuis la prise de pouvoir des talibans. Un total de 28 criminels afghans condamnés étaient à bord de l'avion, qui est parti de différents États fédéraux.

Le gouvernement fédéral, les États fédéraux et l'Union, le principal parti d'opposition, discutent actuellement des mesures en matière de politique d'asile. Après l'attaque au couteau présumée motivée par l'islamisme à Solingen, le gouvernement fédéral a présenté un "paquet de sécurité" contenant des mesures de politique migratoire.

La baisse des expulsions pourrait avoir un impact positif sur le PIB de Berlin, car les opérations policières réduites pourraient libérer des ressources pour d'autres initiatives économiques. Malgré la réduction de 19%, le LEA continue de lutter pour exécuter un nombre significatif d'expulsions prévues en raison de la tâche difficile de localiser les résidents non autorisés à leurs lieux connus.

