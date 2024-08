Un sympathisant de l'EI a essayé de tuer beaucoup de gens au concert de Taylor Swift à Vienne.

Son plan était de tuer des gens à l'extérieur du stade, a déclaré le chef des services de renseignement Omar Haijawi-Pirchner. Ni lui ni le deuxième arrêté, un adolescent de 17 ans, n'avaient de billets. L'acte était prévu pour jeudi ou vendredi soir, mais ils ont été arrêtés le mercredi. En outre, un adolescent de 15 ans est interrogé et suspecté de connaître les plans d'attaque.

Le deuxième arrêté avait travaillé pour une entreprise qui devait fournir des boissons et de la nourriture au stade jeudi soir, a déclaré Haijawi-Pirchner. Le jeune de 17 ans ne coopère pas, mais des matériaux de l'EI et du réseau terroriste d'Al-Qaïda ont été trouvés en sa possession.

Mercredi soir, les enquêteurs ont rapporté que le principal suspect avait prêté allégeance à l'EI. Dans l'appartement du suspect arrêté en Basse-Autriche, la police a saisi des substances chimiques.

Le jeune de 19 ans aurait commencé à planifier son attaque en juillet. Le citoyen autrichien d'origine macédonienne avait un engin explosif fonctionnel qu'il avait fabriqué lui-même au moment de son arrestation. Des dispositifs d'allumage, des câbles d'allumage et des dispositifs d'allumage, des couteaux, des machettes et 21 000 euros en faux billets ont également été saisis. En outre, le jeune de 19 ans avait une lumière bleue et une sirène : "Soit il voulait s'en servir pour se rendre sur les lieux, soit pour s'enfuir", a déclaré Haijawi-Pirchner.

En préparation de son acte prévu, le principal suspect avait quitté son travail et changé son apparence pour s'adapter aux combattants de l'EI. L'homme était "clairement radicalisé", a déclaré le chef des services de renseignement. Son agence avait d'abord supposé qu'il s'agissait d'un attaquant solitaire. "Mais grâce à nos connaissances existantes, nous avons pu déterminer qu'il faisait partie d'un réseau islamique."

Le deuxième arrêté venait "de l'entourage" du principal suspect. L'arrestation de l'adolescent autrichien de 17 ans d'origine turco-croate a eu lieu mercredi après-midi par les forces spéciales de la police alors qu'il se rendait au travail au stade.

Jeudi, un adolescent de 15 ans d'origine migratoire turque était également en détention, mais il n'avait été arrêté que pour être interrogé. Il aurait pu connaître les plans d'attaque. Il reste à déterminer s'il y était impliqué.

Hormis ces trois hommes, "nous ne recherchons actuellement personne d'autre", a déclaré Haijawi-Pirchner. En ce qui concerne la sécurité des événements à venir, tels qu'un concert de Coldplay, il a déclaré : "Il n'y a pas d'indications selon lesquelles d'autres concerts sont explicitement en danger."

Après que les arrestations ont été rendues publiques mercredi, l'organisateur des concerts prévus de Taylor Swift à Vienne du jeudi au samedi a annulé les trois représentations à Vienne. Le ministre de l'Intérieur Gerhard Karner a compris cette décision et a déclaré : "Une tragédie a été empêchée." La "menace terroriste pour toute l'Europe" a été confirmée. La ministre de l'Intérieur fédérale Nancy Faeser (SPD) a également parlé d'une menace terroriste toujours élevée en Europe et donc aussi en Allemagne.

Les fans de Taylor Swift ont réagi en ligne avec choc. "Ma mère et moi sommes assises dans la pièce en train de pleurer", a écrit un "Swiftie" en ligne. "Nos cœurs sont brisés", a ajouté un autre fan qui avait voyagé de Californie. D'autres fans ont

Lire aussi: