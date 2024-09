Un suspect se rend à Cologne.

À minuit, une explosion secoue le quartier de Pesch à Cologne, semant le chaos. Le café au rez-de-chaussée d'un immeuble à appartements est réduit en ruines par l'explosion. Les témoins affirment avoir vu deux individus s'enfuir à toute vitesse de la scène. L'un de ces suspects a été arrêté par les autorités, accompagné de son avocat. La chasse à l'homme pour l'autre suspect continue.

De plus, la série d'explosions touchant Cologne et ses environs se poursuit, selon les rapports de la police et des procureurs. Dans la nuit, un restaurant au rez-de-chaussée d'un immeuble à appartements à Cologne a été touché par une explosion, causant des ravages et embrasant les lieux. L'explosion n'aurait, selon les rapports, aucun lien avec les incidents précédents.

Les témoins ont affirmé avoir vu les deux suspects s'enfuir après l'explosion, l'un d'eux se rendant finalement aux autorités plus tard dans la journée avec un avocat. Les autorités ont souligné qu'aucun lien entre cette explosion et les incidents précédents, tous prétendument liés à des éléments criminels à Cologne, n'a été établi pour le moment. Le suspect arrêté est rapporté avoir des liens avec le café.

Entre-temps, une chasse à l'homme est en cours pour le deuxième suspect, avec une importante opération de police en cours dans un complexe de jardins à l'ouest de Cologne, selon les informations de dpa. Les enquêteurs cherchent le fugitif dans ce complexe.

Enfin, il y a une semaine, des attaques à l'explosif et par le feu ont visé des bâtiments et des véhicules à Cologne et dans ses environs. Les experts en sécurité suspectent la mafia néerlandaise d'être derrière ces actes.

Dans le dernier incident, les habitants de l'immeuble à appartements touché dans le quartier de Pesch ont été légèrement blessés par inhalation de fumée, deux personnes ayant reçu des soins médicaux. Les résidents voisins ont été alertés peu après 3 heures du matin, après avoir entendu une forte détonation.

De plus, la police de Cologne a pris en charge l'enquête concernant un incident à Solingen, où des coups de feu ont été tirés à travers une porte d'appartement dans un immeuble à appartements pendant la nuit. Il n'y a eu aucun blessé, mais les témoins ont affirmé avoir vu deux hommes sortir en courant de l'immeuble et s'enfuir dans une berline sombre.

Les autorités affirment qu'il existe des liens entre ces coups de feu et la dernière série d'explosions ayant des liens potentiels avec le crime organisé à Cologne, les enquêteurs suggérant que les coups de feu étaient intentionnellement dirigés contre la personne impliquée dans l'enquête. Plus de détails n'ont été divulgués.

La police de Cologne est activement impliquée dans l'enquête sur les coups de feu à Solingen, car elle croit qu'il peut y avoir des liens avec la récente série d'explosions dans la ville. La chasse à l'homme pour le deuxième suspect de l'explosion se poursuit dans un complexe de jardins à l'ouest de Cologne, et la police recherche

