- Un suspect lié à des activités terroristes à Vienne, sous enquête pour hallucinations potentiellement induites par la drogue.

Le jeune homme sous surveillance, responsable de l'annulation de plusieurs concerts de Taylor Swift à Vienne, semble avoir des problèmes de santé mentale. Selon un rapport de oe24.at, les défenseurs des Services de la Cour des Mineurs suggèrent une "évaluation psychiatrique complète" de l'état du jeune homme pour pouvoir mettre en place des "interventions appropriées".

Le rapport, believed to be held by the Austrian Press Agency (APA), suggère que le présumé sympathisant de l'EI présente plusieurs risques potentiels. Il n'a pas de cercle social en dehors de sa famille, a abandonné son apprentissage en raison de son état mental et a été rejeté par l'armée autrichienne en raison de sa présumée "immobilité". Le jeune homme de 19 ans passait ses journées jusqu'à l'après-midi au lit et ses nuits à jouer à des jeux vidéo.

Le rapport reveals également son historique de consommation de substances et de médicaments. Selon oe24, il a consommé du cannabis et un médicament utilisé pour traiter la douleur neuropathique et les troubles anxieux. Sa consommation inappropriée de ces médicaments l'a amené à avoir des "delusions paranoïdes et à entendre des voix" selon le rapport des défenseurs des Services de la Cour des Mineurs. Il a cherché de l'aide auprès d'un imam et d'une Ruqyah, une sorte d'exorcisme, pour sa consommation de drogues et son anxiété.

Depuis son incarcération, le suspect reçoit une aide psychologique et de la part d'un groupe de déradicalisation. Il aurait pris ses distances avec l'EI et nie toute affiliation avec le groupe ou tout projet d'attaque. Il affirme que les substances trouvées en sa possession sont des "produits ménagers courants" et ne comprend pas pourquoi il est emprisonné.

Selon les défenseurs des Services de la Cour des Mineurs, la Commission devrait intervenir dans l'affaire, compte tenu des problèmes de santé mentale complexes du jeune homme et de ses éventuels liens avec des idéologies extrêmes. En outre, la Commission pourrait jouer un rôle crucial dans la surveillance de son traitement et dans la mise en place d'interventions appropriées pour gérer sa santé mentale et prévenir toute radicalisation potentielle.

