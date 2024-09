Un suspect a été découvert en lien avec la tentative d'assassinat de Trump.

Une personne armée d'un fusil d'assaut s'est dissimulée dans les buissons à proximité du golf de Trump. Les agents de sécurité ont repéré le canon de l'arme et ont riposté par des coups de feu. Cet agresseur présumé a été arrêté et identifié peu après.

Le FBI enquête actuellement sur une tentative présumée d'assassinat contre Trump, après son arrestation près de son golf en Floride. La figure républicaine a cherché refuge à Palm Beach après l'incident. Aux alentours de 13h30 heure locale (19h30 CEST) un dimanche, le Service secret a détecté un canon de fusil dépassant des buissons situés à la limite de la propriété. La police a déclaré que Trump jouait au golf à environ 400 à 500 yards (environ 370 à 460 mètres) de là pendant cet épisode, selon le shérif du comté de Palm Beach, Ric Bradshaw.

Lorsque le Service secret a réagi, le suspect a tenté de s'enfuir. Les agents de sécurité ont rapidement arrêté l'homme sur une route voisine. Cependant, il reste incertain si et comment le suspect était au courant de la partie de golf de Trump. Plusieurs médias américains ont révélé plus tard l'identité du suspect. Selon le New York Times, citant des sources policières, il s'agit d'un homme de 58 ans de Caroline du Nord qui a récemment déménagé à Hawaï. Cependant, les forces de l'ordre n'ont pas officiellement confirmé ces informations.

Le suspect aurait exprimé son soutien à la lutte défensive de l'Ukraine contre la Russie sur la plateforme X à plusieurs reprises. Dans les jours suivant l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, ses publications ont révélé un penchant pour un langage violent, selon le Times. "JE SUIS PRÊT À VOYAGER À KRAKOW ET À ALLER À LA FRONTIÈRE DE L'UKRAINE POUR ME RECRUTER, POUR COMBATTRE ET POUR MOURIR", a écrit le suspect, selon le journal. En conséquence, ses comptes X et Facebook ont été suspendus. Ses publications semblaient encourager les recrues pour l'effort de guerre ukrainien. Les autorités ont refusé de commenter à ce sujet.

"Je ne sais pas ce qui s'est passé en Floride, et j'espère que les choses ne sont pas exagérées", a déclaré le fils du suspect cité par CNN. "C'est un bon père et une personne formidable". Fox News a rapporté que le suspect avait un passé de litiges juridiques.

L'enquête sur la tentative présumée d'assassinat contre le candidat à la présidence américaine, Donald Trump, pendant l'élection de 2024, a attiré beaucoup d'attention. Dans ce contexte de sécurité accrue, Trump a poursuivi sa partie de golf près de son golf en Floride.

