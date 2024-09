Un sujet lié à l'assassinat du président Poutine, identifié comme Routt, aurait exprimé son intention d'éliminer Poutine en 2022.

Ryan Wesley Routt, Individuals Liés à la Tentative d'Assassinat de Trump, Préféraient Cibler Putin et Kim Jong-Un, Selon l'Infirmière Chelsea Walsh

Ryan Wesley Routt, impliqué dans la tentative d'assassinat de l'ancien président américain Donald Trump, avait exprimé un vif désir d'éliminer Vladimir Putin et Kim Jong-Un, selon l'infirmière Chelsea Walsh. Walsh a partagé ses observations avec le "Wall Street Journal", ayant rencontré Routt en 2022 alors qu'elle travaillait à Kyiv, en Ukraine. Elle a décrit Routt comme l'un des Américains les plus dangereux qu'elle ait rencontrés pendant son séjour dans la ville. Il aurait tenté de rejoindre les brigades de volontaires protestataires contre le président Putin, dans le but de combattre aux côtés des forces ukrainiennes.

11:18 Le Film Controversé "Russians in War" Reprend sa Place au Festival de Toronto

Le documentaire controversé "Russians in War" sera à nouveau présenté au Festival international du film de Toronto. Les organisateurs avaient précédemment exprimé des préoccupations concernant la projection du film en raison de menaces perçues. La réalisatrice russo-canadienne Anastasia Trofimova a passé plusieurs mois à filmer des troupes russes au combat pour le film. L'ambassadeur d'Ukraine au Canada a critiqué la décision du festival, affirmant qu'il propageait la propagande russe.

10:51 L'Ambassadeur de Russie à Berlin Aborde Prudemment les Initiatives de Négociations de Paix

Sergey Nechaev, ambassadeur de Russie à Berlin, a exprimé des réserves quant aux éventuelles discussions de paix dans le conflit ukrainien. Nechaev a suggéré qu'un plan de paix devait d'abord être établi avant que la Russie puisse évaluer sa compatibilité avec leurs points de vue. Nechaev a fait référence à l'encouragement du chancelier allemand Olaf Scholz pour hâter les efforts en vue d'atteindre la paix lors d'une interview estivale de ZDF, plus d'une semaine plus tôt. "Une autre conférence de paix est inévitable", a prédit Scholz. Il a convenu avec le président ukrainien Zelensky que la Russie devrait également être impliquée.

10:31 Le Programme de Développement des Nations Unies Soutiendra l'Ukraine Tout au Long de l'Hiver

La compagnie d'énergie ukrainienne Naftogaz collabore avec le Programme de développement des Nations Unies (PNUD) pour assurer la sécurité énergétique de la population ukrainienne. Les experts soulignent les préoccupations concernant les nombreuses frappes aériennes russes sur l'infrastructure essentielle, suggérant que les Ukrainiens pourraient faire face à un hiver rude avec de nombreuses coupures de courant, de chauffage et d'eau. Le PNUD travaillera à minimiser les perturbations de l'approvisionnement de la population, notamment en déployant des générateurs fonctionnant au gaz.

09:55 La Région de Sumy en Ukraine Connaît des Panne d'Électricité généralisées Suite à une Attaque de Drones Russes

Des attaques de drones russes tôt le matin ont laissé environ 280 000 personnes dans la région de Sumy, en Ukraine, sans électricité. Les forces de défense aérienne ukrainiennes affirment avoir abattu 16 des 51 drones, mais ceux qui ont réussi à franchir les défenses ont causé des dommages à l'infrastructure essentielle.

09:28 Un Prisonnier de Guerre Ukrainien Exécuté à l'Épée par les Forces Russes, selon le Commissaire aux Droits de l'Homme

Le commissaire ukrainien aux droits de l'homme rapporte que les forces russes ont exécuté un prisonnier de guerre ukrainien à l'aide d'une épée. Le captif, qui semblait avoir les mains liées avec du ruban adhésif, a été abattu dans un acte de sauvagerie, selon l'expert ukrainien. Une photographie du soldat décédé a été diffusée sur les réseaux sociaux, et une épée portant l'inscription "Pour Kursk" a été retrouvée sur les lieux. Les photographes ukrainiens Konstantin et Vlada Liberova ont publié des photos de soldats ukrainiens revenues de la captivité russe.

09:02 Le Commandant Tchétchène Exprime son Optimisme Concerning l'Offensive de Kursk, la Coverage des Médias Russes Suggère une Approbation de Haut Niveau

Lorsqu'Ukraine a lancé une invasion surprise dans la région frontalière de Kursk au début août, les officiels russes sont restés silencieux. Cependant, le commandant tchétchène Apti Alaudinow a affiché son optimisme sur son canal Telegram, écrivant "Détendez-vous, profitez du pop-corn et regardez nos gars annihiler l'ennemi en paix". Depuis, Alaudinow est devenu le commentateur principal de l'offensive de Kursk, avec les médias russes diffusant fréquemment ses déclarations. Les experts en sécurité estiment que la présence médiatique de premier plan d'Alaudinow est le résultat d'une approbation au plus haut niveau. Certains spéculent même qu'il pourrait être un successeur potentiel au présumé malade chef tchétchène Ramzan Kadyrov.

08:42 L'Allemagne Sengage à Verser 100 Millions d'Euros de Plus en Aide Hivernale à l'Ukraine

La ministre des Affaires étrangères allemande Annalena Baerbock a annoncé une aide hivernale supplémentaire de 100 millions d'euros pour l'Ukraine lors de sa visite en République de Moldavie à Chisinau. "L'hiver approche rapidement", a déclaré Baerbock avant une réunion avec la Plateforme de partenariat de Moldavie à Chisinau. La Russie prépare une autre "guerre d'hiver", cherchant à rendre la vie difficile pour les Ukrainiens en perturbant les services essentiels.

08:01 L'Ukraine : Les Forces Russes Attaquent les Installations Énergétiques de Sumy depuis les Air

L'Ukraine signale une grande attaque de drones par la Russie. Les unités de défense aérienne ukrainiennes ont détruit 34 des 51 drones russes lors de la nuit précédente, selon les rapports de l'armée de l'air. L'attaque a touché cinq régions, et les installations énergétiques dans la région nord-est de Sumy ont également été attaquées. Les autorités locales affirment que 16 drones ont été interceptés à Sumy, avec des infrastructures liées aux systèmes de secours affectées. Les travailleurs d'urgence sont actuellement à l'œuvre pour effectuer les réparations.

07:10 Kyiv Post : Attaque contre une base militaire russe Dans les premières heures du jour, une attaque contre une base militaire russe à Engels, située dans la région de Saratov, a été rapportée par le média ukrainien "Kyiv Post". Les attaquants ont utilisé des drones, comme en témoignent les explosions audibles sur les vidéos partagées par la publication. La base est censée abriter des bombardiers stratégiques équipés de missiles, qui sont régulièrement utilisés par la Russie pour attaquer des villes ukrainiennes.

06:35 Stoltenberg soutien la discussion sur les armes à longue portée L'ancien secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, encourage le débat international en cours sur la possibilité d'autoriser l'Ukraine à tirer des armes à longue portée sur le territoire russe. Stoltenberg s'est exprimé auprès de LBC, la chaîne de télévision britannique, en déclarant que chaque pays conserve son autonomie pour prendre de telles décisions, bien que la coordination soit cruciale pour gérer de tels problèmes. Depuis des semaines, l'Ukraine demande à ses alliés l'autorisation de frapper les centres de commandement, les aérodromes et l'infrastructure russe. Stoltenberg a reconnu qu'il n'y a pas d'options sans risque en temps de guerre, mais il s'est inquiété que Poutine puisse sortir victorieux en Ukraine.

06:13 Meta interdit la diffusion de la propagande russe via RT Meta, l'organisation responsable de Facebook, Instagram, WhatsApp et Threads, a pris des mesures pour limiter la diffusion de la propagande d'État russe. Les médias comme RT (anciennement Russia Today) et les entités affiliées ne pourront plus désormais diffuser de la propagande à l'échelle mondiale sur les plateformes de Meta. Plus tôt cette année, RT avait déjà été interdite dans l'UE en raison de sa diffusion de fausses informations liées à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Pour en savoir plus, cliquez ici :

05:33 Lukashenko gracie 37 prisonniers en Biélorussie Le dirigeant biélorusse Alexandre Loukachenko a accordé sa grâce à 37 prisonniers, comme l'a annoncé l'administration présidentielle de Minsk. La déclaration indique que ces individus ont été condamnés pour "extrémisme", une étiquette souvent attribuée aux critiques du gouvernement en Biélorussie. Six femmes et plusieurs personnes atteintes de pathologies préexistantes figurent parmi les personnes graciées. Aucun détail spécifique n'a été fourni sur l'identité de ces 37 individus. Au cours des deux derniers mois, la Biélorussie a fréquemment accordé des remises de peine à des prisonniers emprisonnés pour avoir protesté contre le gouvernement. Loukachenko a commué les peines de 30 prisonniers politiques en août, suivi de 30 autres grâces en septembre. Ces actions ont été prises suite aux expressions de regret et aux demandes de pardon des individus.

03:11 Rapport de l'ONU : les droits de l'homme en Russie se détériorent Un rapport de l'ONU met en évidence la détérioration des droits de l'homme en Russie. Mariana Katzarova, nommée par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU en 2023 en tant que rapporteuse spéciale sur la Russie, a rapporté que la situation implique des abus systématiques des droits de l'homme soutenus par l'État dans le but de réprimer la société civile et l'opposition politique, selon le rapport. Les critiques de la guerre de la Russie en Ukraine et les dissidents font face à une persecution accrue. Katzarova estime qu'au moins 1372 prisonniers politiques sont actuellement incarcérés. Ces individus, défenseurs des droits de l'homme, journalistes et critiques de la guerre, ont été condamnés à tort et ont écopé de peines lourdes. Ils sont soumis à la torture en détention, les prisonniers politiques étant placés en cellules d'isolement ou contraints d'être internés dans des cliniques psychiatriques. Le nombre réel peut être plus élevé, selon un employé de l'ONU.

23:24 La Suède pourrait gérer une présence militaire de l'OTAN en Finlande L'OTAN planifie actuellement d'établir une présence militaire dans le nord de la Finlande, avec la Suède potentiellement à la tête de l'initiative. Le dispositif proposé comprend des forces terrestres avancées (FLF), similaires à celles de autres pays de l'OTAN limitrophes de la Russie. Le ministre de la Défense suédois Pål Jonson et son homologue finlandais Antti Häkkänen ont confirmé cela lors d'une conférence de presse à Stockholm. Jonson a exprimé sa gratitude pour la confiance de la Finlande en désignant la Suède comme la "nation cadre" de cette mission, soulignant le rôle qu'elle jouera pour renforcer la sécurité globale de l'OTAN.

