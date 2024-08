- Un soutien financier important d'un million de dollars a été alloué à l'entreprise d'hydrogène de Francfort

Subvention importante pour un projet d'hydrogène en Franconie moyenne : le ministre allemand de l'Économie Robert Habeck (Les Verts) a donné son feu vert à la société Erlanguoise Hydrogenious LOHC Technologies pour un financement de 72,5 millions d'euros. L'État allemand prendra en charge 70% du coût, tandis que la Bavière couvrira les 30% restants.

La société prévoit d'utiliser ce financement pour établir une installation en Bavière pour la distribution d'hydrogène liquide. Le projet baptisé "Green Hydrogen @ Blue Danube" vise à fournir jusqu'à 1 800 tonnes d'hydrogène par an à partir de 2028 aux entreprises industrielles de la région du Danube. Le site de cette installation n'a pas encore été décidé.

Habeck a salué l'installation innovante développée par Hydrogenious LOHC Technologies, soulignant les applications variées de la technologie LOHC.

Les porteurs d'hydrogène organiques liquides (LOHC) sont un moyen de lier l'hydrogène à un liquide pour un stockage et un transport améliorés. Hydrogenious LOHC Technologies utilise de l'huile benzyltoluol non inflammable à cet effet.

La société affirme que cette méthode permet de lier l'hydrogène au liquide à des températures plus basses que, par exemple, l'ammoniac utilisé dans d'autres méthodes. De plus, la manipulation du benzyltoluol est plus sûre que celle de l'ammoniac. L'huile peut être transportée par camions, trains ou navires.

Outre les installations de distribution d'hydrogène liquide, la société se concentre également sur le développement de solutions de stockage d'hydrogène et collabore avec des partenaires pour élaborer des solutions de transport et d'utilisation de la technologie LOHC dans le secteur de la mobilité.

Le but du projet est d'utiliser le financement pour améliorer le climat en réduisant la dépendance aux combustibles fossiles, car l'installation fournira de l'hydrogène chaque année. Grâce aux options de transport plus sûres offertes par les porteurs d'hydrogène organiques liquides, le climat bénéficiera d'émissions réduites pendant le transport.

