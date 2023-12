Un slackliner français traverse la Seine depuis la Tour Eiffel dans une cascade à couper le souffle

Le Français Nathan Paulin a parcouru les 600 mètres de la slackline, de la Tour Eiffel au théâtre de Chaillot, de l'autre côté de la Seine, en une demi-heure seulement.

Ce n'est toutefois pas la première fois que Paulin tente cet exploit : il avait déjà parcouru un itinéraire similaire depuis la Tour Eiffel en décembre 2017, à l'occasion d'une collecte de fonds télévisée pour une œuvre de charité.

Lorsqu'il l'a fait pour la première fois, il a établi le record du monde de la plus longue marche urbaine en hauteur avec un harnais de sécurité par un homme - un record qui n'a toujours pas été battu aujourd'hui.

À certains moments de sa performance, Paulin s'est assis et allongé sur la slackline, ce qui lui a valu les applaudissements nourris de la foule qui l'observait en contrebas et depuis la tour Eiffel.

L'initiative de cette année a été organisée avec l'aide du danseur et chorégraphe français Rachid Ouramdane et par le théâtre de Chaillot, avec des représentations le samedi et le dimanche après-midi.

La slackline est similaire au funambulisme, mais elle utilise un fil qui n'est pas tendu et qui se déplace avec l'utilisateur. La slackline de Paulin a été suspendue à 70 mètres au-dessus du sol, selon l'agence de presse Reuters.

L'exploit de M. Paulin s'inscrit dans le cadre des célébrations organisées à Paris pour les Journées européennes du patrimoine et le lancement de l'Olympiade culturelle, qui comprenaient également un certain nombre d'autres performances d'artistes français.

Selon son site web, M. Paulin détient plusieurs records du monde et sa plus longue marche à ce jour est une highline de 1662 mètres suspendue à une hauteur de 300 mètres au Cirque de Navacelles, un relief de la chaîne de montagnes du Massif central dans le sud de la France.

Paulin a commencé à pratiquer la slackline en 2011 et affirme que cette activité l'a aidé à trouver une "véritable paix intérieure" grâce à la combinaison d'une concentration intense et de la maîtrise de son corps.

