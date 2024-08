- Un singe capturé dans le lac de Constance

Un singe agile du Affenberg Salem a causé un certain émoi dans la région du lac de Constance. Selon le directeur du parc, Roland Hilgartner, qui a parlé à l'agence de presse allemande, le mâle a été capturé dans un pommier près d'un camping après une nuit de liberté. Vendredi matin, l'animal a été repéré à Uhldingen-Mühlhofen, dans le district de Bodenseekreis, à proximité de la route fédérale B31. Hilgartner a considéré cet incident comme un record depuis ses 17 ans à la tête du parc, déclarant : "Aucun singe n'est jamais allé aussi loin."

Il est inhabituel pour un macaque de Barbarie de s'aventurer hors des limites du parc, mais cela peut arriver si un arbre tombe sur la clôture pendant une tempête, a expliqué Hilgartner. Dans ce cas, Hilgartner suppose que l'évadé non identifié a utilisé une petite ouverture entre les cimes des arbres à l'intérieur et à l'extérieur de l'enclos pour sauter par-dessus. "S'ils sont un peu agiles, ils peuvent faire ce saut", a-t-il déclaré.

La clôture est conçue pour empêcher les évasions, mais les singes peuvent rentrer de l'extérieur. De plus, ils ont souvent tendance à revenir, car l'instinct de rester dans leur groupe serré dans leur environnement familier est fort, a noté Hilgartner. Cependant, il a estimé que le singe aurait pu survivre à l'extérieur de l'Affenberg à cette période de l'année, avec une abondance de végétation et d'insectes comestibles. De plus, la flore et la faune des deux côtés de la clôture sont similaires. "Peut-être trouvera-t-il quelques pommes dans les vergers", a ajouté Hilgartner, en soulignant que de la nourriture supplémentaire ne serait nécessaire qu'en hiver.

Les macaques de Barbarie, originaires des zones montagneuses du Maroc et de l'Algérie, sont classés comme vulnérables sur la liste rouge de l'UICN. Leur population mondiale est inférieure à 8 000 individus. Au Affenberg, environ 200 de ces primates vivent sur une superficie boisée de 20 hectares, imitant leur habitat naturel. Les visiteurs sont autorisés à traverser l'enclos et à interagir avec les singes.

Vendredi, la police et les travailleurs de l'Affenberg ont tenté d'attirer le jeune singe avec de la nourriture pour le faire descendre de l'arbre, mais il s'est enfui dans une zone boisée plus vaste. Samedi, des témoins l'ont vu et ont informé Hilgartner.

La curiosité du directeur du parc a été piquée par le voyage sans précédent du singe au-delà des frontières du parc.

