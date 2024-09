Un Singapourien doit rembourser une somme considérable, d'une valeur de plusieurs dizaines de millions, à un casino australien.

Le 26 juillet au 2 août 2018, Yew Choy Wong a perdu 47,3 millions de dollars australiens (31,5 millions de dollars) en sept jours au casino Star Gold Coast. Selon les documents judiciaires, il a quitté le pays sans régler sa dette, qui comprend des frais juridiques et des intérêts. Le casino a tenté de récupérer cet argent en utilisant un chèque en blanc fourni par Wong, mais le paiement a été refusé après que Wong ait ordonné à sa banque de ne pas honneur les chèques émis par le Star.

En 2019, le casino a intenté une action en justice contre Wong à Singapour pour récupérer la dette, mais cette affaire a été rejetée en 2020 en raison des lois singapouriennes qui interdisent principalement la récupération des dettes de jeu.

Selon les documents de l'affaire singapourienne, Wong jouait fréquemment au baccarat dans les casinos Star et son entourage d'environ 28 personnes était pris en charge pour le voyage et l'hébergement par le casino, qui les logeait dans leurs salons privés.

Dans le procès récent, Wong a contesté qu'il n'était pas responsable du paiement de l'argent au Star, affirmant qu'il avait exprimé des préoccupations concernant les donneurs de cartes du casino et avait arrêté de jouer. Il a également affirmé avoir repris le jeu suite à un accord avec le directeur des opérations du Star, Paul Arbuckle, qui aurait prétendument assuré à Wong qu'il n'aurait pas à couvrir les pertes précédentes et que le casino renoncerait à toute perte future si les donneurs répétaient leurs erreurs présumées.

Cependant, Arbuckle a nié avoir conclu un tel accord, selon le jugement.

La Star Entertainment, qui possède le casino de Gold Coast, a refusé de commenter l'affaire. CNN a cherché des commentaires auprès des représentants de Wong.

Dans un document judiciaire adressé à Wong et signé par Arbuckle, le directeur des opérations s'est excusé pour les problèmes rencontrés par Wong lors de sa visite, mais a noté que les erreurs commises n'auraient pas entraîné de perte financière directe pour Wong. La lettre ne mentionne pas l'annulation de la dette de Wong.

En outre, le casino aurait prétendument effectué des paiements de bonne volonté généreux à Wong suite à ses plaintes, selon le jugement.

La juge Melanie Hindman a déclaré : "L'accord allégué par le Dr Wong n'est pas étayé par la lettre d'excuses ou soutenu par tout autre élément de preuve présenté au cours du procès."

Après avoir rencontré des problèmes juridiques en Australie, Wong a décidé de chercher refuge dans son pays d'origine en Asie, tentant d'échapper au paiement de sa dette importante au Star Gold Coast. Despite the casino's efforts to collect the debt globally, including filing a lawsuit in Singapore, international gambling laws hindered their ability to recover the money.

