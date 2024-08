- Un serveur volé à Berlin avec une arme et une machette

Un inconnu armé a braqué un commerce local à Berlin-Wittenau et s'est enfui avec de l'argent. Selon la police, un serveur a été menacé par un homme masqué brandissant une machette et un pistolet peu avant minuit et forcé de remettre les gains de la journée.

L'homme de 35 ans a obéi aux exigences de l'inconnu. Le voleur s'est ensuite enfui dans une direction inconnue. La police a rapporté que le serveur n'avait pas été blessé. Le montant de l'argent volé reste inconnu.

L'incident de Berlin-Wittenau a été classé comme un crime audacieux par les autorités locales. Malgré les menaces et l'utilisation d'armes dangereuses, le serveur a réussi à s'en sortir indemne.

