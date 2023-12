Un serpent très venimeux empêche Dominic Thiem de se qualifier pour les Internationaux de Brisbane

"J'aime beaucoup les animaux, surtout les animaux exotiques", a déclaré Thiem, ancien vainqueur de l'US Open, au site Internet du Brisbane International. "Mais ils ont dit que c'était un serpent très venimeux et qu'il était proche des ballkids, donc c'était une situation très dangereuse.

"C'est quelque chose qui ne m'était jamais arrivé et que je n'oublierai jamais".

Selon le site web de l'ATP, le serpent brun de l'Est est entré sur le court à la fin du premier set et un attrapeur de serpents a été nécessaire pour le retirer.

Le serpent brun de l'Est est la cause de "plus de décès par morsure de serpent que toute autre espèce de serpent en Australie", selon le site web de l'Australian Museum.

Cette espèce de serpent est répandue "dans tout l'est de l'Australie ... et fréquemment rencontrée dans les banlieues de nombreuses grandes villes", indique l'Australian Museum sur son site web.

"Une envenimation réussie peut entraîner une paralysie progressive et des saignements incontrôlables".

À un moment donné du match, McCabe, âgé de 20 ans, menait 6-2 5-3 40-0 contre Thiem et semblait sur le point de surprendre l'ancien numéro 3 mondial et de remporter sa première victoire dans le top 100.

Mais Thiem, qui est maintenant numéro 98 au classement mondial, a survécu à trois balles de match et s'est repris pour remporter une victoire 2-6 7-6(4) 6-4 après un match de deux heures et 53 minutes contre McCabe au Queensland Tennis Centre.

"Thiem a déclaré au site Internet des Internationaux de Brisbane: "C'est une bonne victoire à la fin. "Il jouait très bien. Il servait très bien, je pense.

"Des victoires comme celle d'aujourd'hui sont très importantes. Je ne me sentais pas très bien sur le court, mais j'ai quand même réussi à gagner".

Source: edition.cnn.com