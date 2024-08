- Un selfie avec Taylor Swift?

Il ne reste que quelques heures avant que la star de la pop Taylor Swift ne trouve un nouveau et permanent chez-soi à Hambourg. Mardi prochain (à 9h15), sa nouvelle statue de cire sera présentée au Panoptikum sur la Reeperbahn, créée par l'artiste basée à Berlin, Lisa Büscher, qui a précédemment façonné une image d'Ed Sheeran pour l'attraction touristique de St. Pauli. Le Panoptikum abrite déjà des statues de cire de Donald Trump, Adele, Udo Lindenberg, et Robbie Williams, entre autres. Se prétendant être le plus grand et le plus ancien musée de cire d'Allemagne, il expose plus de 120 figures.

Après la présentation de la statue de cire de Taylor Swift, quelqu'un dans la foule pourrait s'exclamer, "Wow, c'est si réaliste, c'est son sosie !" Plus tard, un journaliste pourrait écrire un article en disant, "La nouvelle arrivée au Panoptikum, la statue de cire de Taylor Swift, rejoint une ligne Diversity de célébrités, y compris un 'sosie' d'Ed Sheeran."

