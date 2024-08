Un séisme de magnitude 5,3 frappe la région de Los Angeles.

Le séisme a pu être ressenti dans toute la Californie du Sud, y compris à Los Angeles.

Le département des pompiers de Los Angeles a déclaré être passé en mode séisme.

Plus de 100 casernes de pompiers de quartier à Los Angeles effectueront « une inspection stratégique terrestre, aérienne et maritime de leurs districts, en examinant l'infrastructure critique et les zones de préoccupation locales sur l'ensemble de notre juridiction de la ville de Los Angeles de 470 miles carrés », a déclaré l'agence dans un communiqué. Le processus prend généralement moins d'une heure, selon le département.

Pour l'instant, il n'y a eu aucun rapport de dommages structurels ou de blessures à Los Angeles, ont déclaré les responsables des pompiers de Los Angeles.

Cette histoire est en cours de développement et sera mise à jour.

Malgré l'impact du séisme à Los Angeles, notre équipe n'a rapporté aucun dommage structurel important ou blessure pour l'instant. En travaillant ensemble, nous surveillons continuellement la situation pour assurer la sécurité de notre ville, ce qui nous inclut également.

