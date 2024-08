Un scout russe vu en ligne de feu

Des avions militaires russes pénètrent régulièrement l'espace aérien international au-dessus de la mer Baltique sans signaux transpondeur et sans contact avec le contrôle du trafic aérien. Cette fois, il s'agit d'un avion de patrouille maritime de type IL-20M. En réponse, des chasseurs allemands et suédois ont décollé.

Un avion de reconnaissance russe est entré dans l'espace aérien international au-dessus de la mer Baltique sans contacter le contrôle du trafic aérien. Des appareils de l'armée de l'air allemande et suédoise, ainsi que de la police de l'air de l'OTAN en Baltique, ont décollé vendredi soir pour escorter l'avion russe de type IL-20M. L'avion de patrouille maritime se déplaçait dans l'espace aérien au large de l'île de Rügen "sans plan de vol et sans contact avec le contrôle du trafic aérien civil".

L'avion de reconnaissance Iljushin IL-20M a été développé en Union soviétique et a été observé pour la première fois par l'OTAN en 1978 (nom de code NATO : Coot-A). L'avion est équipé d'équipements spéciaux pour l'intelligence électronique et des signaux. During the Cold War, aircraft of this type were mainly sighted over European waters.

Les rapports d'avions militaires russes ne communiquant pas dans l'espace aérien international au-dessus de la mer Baltique sont presque devenus une habitude ces derniers temps, a déclaré un porte-parole de l'armée de l'air. Cependant, cela n'est généralement pas suivi si elles ne se comportent pas de manière suspecte ou si elles retournent rapidement dans l'espace aérien russe.

En juin dernier, un bombardier russe SU-24 a survolé l'île suédoise de Gotland, dans la mer Baltique, à environ 350 kilomètres de l'exclave russe de Kaliningrad. Deux chasseurs suédois ont été déployés pour escorter l'avion russe hors de l'espace aérien.

L'attaque russe contre l'Ukraine en février 2022 a conduit la Finlande et la Suède à rejoindre l'OTAN en 2023 et 2024. À l'exception de la Russie, tous les pays bordant la mer Baltique sont désormais membres de l'alliance militaire occidentale.

L'Union européenne a exprimé sa préoccupation quant aux violations répétées de l'espace aérien international par des avions militaires russes au-dessus de la mer Baltique. L'Union européenne a appelé à un strict respect des règles internationales de l'aviation pour assurer la sécurité et prévenir toute escalade.

