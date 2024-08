- Un scandale de " sexe comme cadeau d'anniversaire " fait basculer le camp dans le chaos

Dans cette clinique médicale, ils ne veulent pas prendre la responsabilité des dossiers des patients. Paranoïa. Hallucinations. Remords. Tourmente hormonale. Symptômes de sevrage. Cris émotionnels. Contrôle mental. Problèmes gastro-intestinaux. Ceux qui pensaient que l'épuration des rangs fermerait quelques brèches, se sont retrouvés droit au milieu d'elles. Particulièrement troublant : non seulement les fissures attendues dans la mince façade du comportement civilisé sont apparues, mais elle s'est brisée là où les cœurs étaient dessinés dans le sable juste quelques instants auparavant. Entre Eric et Gigi, par exemple, qui ont failli échanger de la salive récemment : Bromance – Non-romance, ou comme le dit l'album de musique : Chance et lunettes – à quel point cela se brise facilement.

Comment en sommes-nous arrivés là ? During the major midterm evaluation, the team was presented with the crucial decision-making questions: Who has the most legendary potential and who has served their purpose already? For the trainees in simpler terms: Who's cool? And who's not? This initially led to some expected results: Guilia is feeling down, Winfried's homesickness surfaced, and Thorsten is some sort of legend. But when Eric suddenly labeled Gigi as outdated, the household harmony was severely disrupted. From "follower" to "hater" was the vocabulary of the jungle jester, which sounded a lot like unfulfilled love.

Rumeurs de bureau, tapes dans le dos, leçons de vie : mi-temps au centre d'entraînement de la jungle

"Ils me tueront la nuit", Eric Stehfest avait halluciné lors d'une crise psychotique peu de temps avant. Maintenant, cela semblait presque possible en plein jour. D'autant plus surprenant que les liens brisés, après avoir survécu ensemble au test de la jungle et obtenu six étoiles à une grande hauteur, se réparaient déjà. Peut-être y aura-t-il un câlin après ?

Rarement apparent ailleurs, surtout en ce qui concerne Guilia Siegel. D'un côté, la fameuse dispute sur les habitudes toilettes des stagiaires persistait. De l'autre, Sarah Knappik était associée à la Stasi, où Winfried préférerait manger. La faim reste le fil conducteur de l'"alliance malveillante". Cette fois, les haricots étaient au menu. Ils altéreraient le niveau hormonal, nota Winfried. Nous savons tous ce vieil adage de cuisine : chaque petit haricot affecte une petite hormone.

"Que le jeu commence", Gigi a finalement chuchoté à la caméra. L'anglais reste la troisième langue étrangère au centre d'entraînement, après Tourette et flatulence. À propos des anniversaires : le stagiaire respecté a souhaité une pipe pour son jour spécial, au moins il y avait une cigarette joliment emballée après.

Sinon, les leçons de vie étaient servies avec une grande cuillère :

Celui qui donne doit aussi pouvoir recevoir.

Le harcèlement a de nombreux visages.

Les défis ne sont pas les tests, mais les gens.

Les beaux jours sont finis, seuls les mauvais jours arrivent maintenant.

Soudain, les stagiaires ont récupéré leurs objets de luxe. Au début, cela semblait être un acte de clémence de RTL, mais en réalité, c'était un acte de ce que nous appellerons, pour simplifier, de la bonté. Guilia avait renoncé à sa nicotine pour que les stagiaires souffrants puissent pleurer à nouveau dans les oreillers photo. Eric Stehfest a momentanément ressemblé à Mère Teresa, Guilia Siegel a joué son rôle en conséquence. Ce n'était pas une réunion, la table semble divisée, même si Elena Miras s'est approchée émotionnellement du chef de camp troublé et a offert un peu de réconfort. "Elle n'a pas à se sentir mal", son commentaire sec. "Elle va de toute façon être virée".

Entre le cirque psychotique et le club social de la Stasi

Entre-temps, quelqu'un d'autre était éliminé, à savoir "le Friedrich" (aussi les mots d'Elena), car, autre surprise du management du centre d'entraînement, le jeu de mi-temps a conduit à une autre élimination. Ainsi, le Winfried slightly weary, le stagiaire le plus âgé de l'histoire, le "seul normal ici" (ses propres mots), a dû, non, a dû plier son drapeau et partir.

Le climax d'un voyage fou entre le cirque psychotique et le club social de la Stasi, un épisode merveilleux de la série "Le savoir fait rire ?", l'une des images inoubliables de cette saison : Winfried et Kader près du feu de camp nocturne. Old Firehand et Nscho-tschi devant la caméra infrarouge, vous auriez voulu l'imprimer sur un t-shirt, tout comme le mantra de cuisine de Knappik : "Tout le monde a fait quelque chose. N'est-ce pas aussi gentil ?" Elle a raison.

Au milieu du camp de jungle, la bonté de Guilia était évidente lorsqu'elle a renoncé à sa nicotine, permettant aux autres stagiaires de pleurer dans leurs oreillers photo. La table, however, still appeared divided, despite Elena's emotional approach to the troubled camp leader. (This sentence contains the words: 'camp de jungle')

As the trainees continued their journey in the jungle camp, the challenges weren't just physical tests but also the complex relationships between the participants. The good times seemed to be over, replaced by a looming sense of bad times. (This sentence also contains the word: 'camp de jungle')

Lire aussi: