- Un sans-abri ne dit rien sur la mort d'un homme.

Quinze jours après l'arrestation d'un suspect de meurtre à Schweinfurt, l'homme n'a toujours pas commenté les chefs d'accusation. "Les investigations sur l'historique du crime et l'heure exacte du décès se poursuivent", a déclaré le parquet de Schweinfurt. "Selon l'état actuel, la violence externe est la cause du décès de la victime."

Pour l'instant, il est connu que l'auteur présumé, un homme sans-abri de 40 ans, connaissait la victime. Les travailleurs ont découvert le corps de la personne de 45 ans dans un bâtiment du centre-ville le 23 juillet. Plus d'une semaine plus tard, le suspect allemand a été arrêté et placé en détention préventive pour suspicion de meurtre.

Les investigations en cours cherchent à établir tout lien potentiel entre le suspect et d'autres activités criminelles. Malgré le silence du suspect, le crime a jeté un voile de peur et d'incertitude sur la communauté.

