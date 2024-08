'Un rugissement profond précède une attaque soudaine': raconte l'horrible épreuve d'un homme qui a survécu indemne à une rencontre avec un ours dans la nature sauvage de l'Alaska

Trente-deux ans, Tyler Johnson explorait hors des sentiers battus dans la péninsule de Kenai, dans le sud-central de l'Alaska, accompagnant son père lors d'une expédition de chasse, lorsqu'ils sont tombés sur un ours brun. Soudainement, ils se sont retrouvés dans une région exposée, à au moins deux miles de la route la plus proche, selon le compte rendu de Johnson.

"C'était un grognement suivi d'une charge immédiate", a déclaré Johnson à CNN mercredi, indiquant que l'incident s'est déroulé en environ quatre secondes.

L'ours avait été effrayé par leur présence et s'est dirigé vers son père au début, a révélé Johnson.

Alors que l'ours renversait Johnson et mordait sa jambe, il a sorti son pistolet 10 mm et a vidé le chargeur dans l'ours, malheureusement en frappant accidentellement sa propre jambe avec une balle.

“Papa, je me suis tiré dessus”

Johnson a décrit comment les ours se jettent dans chaque mouvement de toutes leurs forces et continuent jusqu'à leur dernier souffle.

“Chaque mouvement d'un ours est délibéré. Ils ne poursuivent pas une action à moitié de cœur”, a-t-il dit. “Quand un ours s'arrête, il est soit mort, soit proche de la mort.”

À eux deux, le père et le fils ont finalement éliminé l'ours, selon Johnson. Immédiatement après l'attaque, ils ont cherché à contrôler la blessure.

“J'ai examiné ma jambe et j'ai dit : ‘Papa, je me suis tiré dessus’”, a déclaré Johnson.

Son père a fabriqué un garrot en dessous du genou de Johnson et a enveloppé la blessure dans de la gaze. Peu après, son père a contacté les secours via un SOS depuis ce lieu impitoyable pour signaler la situation de son fils blessé et demander des services de sauvetage.

Chris Johnson, son père, a été agent de l'Alaska State Trooper pendant plusieurs années et a travaillé pour le US Fish and Wildlife Service pendant plus de trois décennies. Tyler Johnson a crédité la familiarité de son père avec les attaques d'ours pour avoir potentiellement sauvé sa vie.

L'adrénaline qui courait dans le corps de Johnson a atténué sa douleur immédiatement après l'incident, a-t-il déclaré.

“En toute honnêteté, être tiré dessus, être attaqué par l'ours, je n'étais pas en douleur à ce moment-là”, a-t-il avoué, ajoutant que cela ressemblait à de la pression ou à une crampe à la jambe.

Tout en attendant les secours, Johnson a documenté la scène après l'attaque avec quatre vidéos de l'après-coup. Les sensations de douleur l'ont submergé dès qu'il a terminé les enregistrements. Il a focalisé sur le contrôle de la respiration, écouté de la musique et discuté avec son père de précédentes expériences de chasse mémorables pour se distraire de la douleur lancinante dans sa jambe.

Cependant, un élément a gardé Johnson à flot : le soutien indéfectible et la présence réconfortante de son père.

Gérer l'attente des secours

“Ce sont ces petits détails qui peuvent vous aider à naviguer à travers des moments difficiles. Réaliser que vous êtes là avec la personne que vous voulez avoir à vos côtés était incroyablement réconfortant”, a-t-il dit.

À leur arrivée, les secours ont enveloppé Johnson dans une couverture et l'ont transporté jusqu'à un hélicoptère, a rapporté Johnson. Il a été transféré à un hôpital à Anchorage, comme l'a confirmé le département de la sécurité publique de l'Alaska dans un communiqué.

Johnson se souvient avoir reçu une perfusion pendant le transport à l'hôpital. Plus tard, on lui a administré des médicaments contre la douleur une fois installé dans sa chambre d'hôpital.

Johnson a rapporté être en phase de récupération avec une blessure bandée et des antibiotiques, évitant toute intervention chirurgicale.

Johnson a appris plus tard que les troopers sont revenus sur le lieu de l'attaque et ont découvert un petit dans la région, a-t-il dit que les officiels l'ont informé. À l'époque, Johnson était confus quant à la raison pour laquelle l'ours avait manifesté un comportement aussi agressif envers lui.

Johnson était censé commencer un nouveau travail à Austin, au Texas, dès la fin de l'expédition de randonnée. Sa femme et son jeune fils étaient déjà partis là-bas et sont restés en contact avec lui pendant son processus de récupération.

Il est prévu qu'il termine sa récupération à Anchorage dans la semaine et retourne à Austin pour commencer son nouveau travail.

