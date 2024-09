Un riche magnat américain se lance dans la première sortie spatiale privée de l'histoire.

L'équipe de la mission spatiale privée "Polaris Dawn" a effectué sa première sortie dans l'espace, située à environ 740 kilomètres d'altitude. Des diffusions en direct de SpaceX ont montré Jared Isaacman et Sarah Gillis à côté de la écoutille du Crew Dragon, s'aventurant brièvement à l'extérieur dans leurs combinaisons spatiales. L'écoutille s'est ensuite refermée et la pression normale de la cabine a été rétablie.

Au cours de cette sortie, le fonctionnement de la combinaison a été évalué et une grande quantité de données ont été collectées. Les membres d'équipage sont restés attachés à une sorte d'escaliers à l'entrée du Crew Dragon plutôt que de flotter librement dans l'espace pendant cette courte période.

La sortie dans l'espace elle-même a été considérée comme la partie la plus dangerous de la mission entière, selon l'ancien astronaute Ulrich Walter. Initialement prévue pour commencer à 8h23 CEST, la cause précise du retard n'a pas été divulguée par SpaceX.

Pourquoi la sortie dans l'espace est-elle si dangerous

Une différence majeure est que le vaisseau spatial n'est pas équipé d'un sas pour les sorties, contrairement aux stations spatiales. Cela nécessite que tous les astronautes privés s'habillent, car ils sont également exposés au vide de l'espace, la cabine étant dépourvue d'air respirable.

Les sorties dans l'espace sont considérées comme risquées pour de multiples raisons. Étant donné que "Polaris Dawn" vient tout juste de décoller un mardi matin, les astronautes subissent généralement des préparations prolongées pour une telle excursion, permettant à leur corps de s'adapter aux conditions et de minimiser le potentiel d'erreurs.

Des profanes comme astronautes, un milliardaire comme commandant

Jared Isaacman, un entrepreneur, a dirigé la mission pendant jusqu'à cinq jours en collaboration avec Elon Musk, fondateur de SpaceX, qui est resté au sol. Isaacman, avec Sarah Gillis, employée de SpaceX, a été rejoint par l'ancien pilote Kidd Poteet et Anna Menon, employée de SpaceX, à bord du Crew Dragon, lancé dans l'espace via une fusée Falcon-9 depuis le Centre spatial Kennedy en Floride.

L'analyste expert en vol spatial Ulrich Walter met en évidence la novauté de "Polaris Dawn" en ce que ninguno des quatre à bord ne sont des astronautes traditionnels. "Isaacman a volé avant, mais il est essentiellement juste un pilote de jet comme Kidd Poteet. Les deux femmes n'ont aucune expérience pertinente.", souligne Walter.

"I view this as a significant stride in space travel: The technology is now straightforward enough to operate without requiring traditionally trained astronauts." Walter explains. "There were also specially trained elevator operators – until the technology evolved to enable anyone to operate an elevator."

According to Walter, the purpose of the mission lies less in potential scientific breakthroughs and more in showcasing space tourism. "It's about granting individuals with no prior astronaut credentials the opportunity to travel in space," he explains. "The emphasis is on demonstrating that even those with no prior space exploration background can embark on such a journey."

Despite the lack of an airlock, the crew members were equipped with their space suits to protect them from the vacuum of space during the spacewalk. The danger of spacewalks stems from the fact that astronauts have to undergo rigorous preparations, even with no prior space travel experience, to minimize errors and acclimate their bodies to the conditions.

