Un riche entrepreneur français accumule une somme stupéfiante de 17 milliards de dollars grâce à la stratégie de revitalisation économique de la Chine.

Bernard Arnault n'est pas le seul vainqueur dans cette situation. Les bourses de Chine et de Hong Kong sont sur le point d'enregistrer leurs meilleures performances hebdomadaires en 16 ans, selon Reuters, grâce aux mesures de relance inattendues et aux déclarations fermes de l'administration chinoise.

Arnault, le patron de LVMH, a commencé jeudi en ayant perdu plus de richesses cette année que tout autre milliardaire, sa fortune chutant de 24 milliards de dollars en raison d'un ralentissement du marché des biens de luxe, selon l'indice Bloomberg des milliardaires.

Cependant, sa fortune a bondi de 17 milliards de dollars à 201 milliards de dollars en fin de journée, selon l'indice, marquant sa troisième plus forte augmentation quotidienne jamais enregistrée. Cela s'est produit après que les actions de LVMH ont bondi de près de 10 % à Paris, grâce à l'optimisme que la direction chinoise réussirait à relancer l'économie, ce qui pourrait relancer la demande de biens de luxe.

LVMH a déclaré en juillet que les ventes avaient chuté de 10 % dans sa région asiatique au premier semestre de cette année par rapport à 2023. Cette région, qui représentait 31 % du chiffre d'affaires l'an dernier, est principalement dominée par la Chine.

L'économie chinoise vacillante avait touché de nombreux groupes occidentaux. Le pays fait face à plusieurs défis, notamment une consommation des ménages faible et un secteur immobilier en berne, ainsi qu'une crise de la dette croissante des gouvernements locaux.

Depuis des mois, les économistes pressaient les officiels chinois de prendre des mesures plus drastiques pour relancer les perspectives de la deuxième plus grande économie mondiale, qui risquait de ne pas atteindre son propre taux de croissance de 5 %. Cette semaine, il semble qu'ils répondent à ces appels.

"Pékin semble déterminé à sortir ses armes de relance les unes après les autres", ont écrit des analystes de la banque d'investissement Nomura dans une note de recherche jeudi. "La reconnaissance par Pékin de la gravité de la situation de l'économie et de l'échec d'une approche parcellaire devrait être vue positivement par les marchés."

En fait, vendredi, les bourses de Chine et de Hong Kong sont sur le point d'enregistrer leur meilleure semaine depuis 2008. L'indice Hang Seng de Hong Kong a augmenté de plus de 12 % jusqu'à présent cette semaine, tandis que le CSI300 de la Chine continentale a gagné plus de 15 %.

Les marchés bondissent

Les investisseurs se sont réjouis jeudi de la nouvelle que le Politburo de 24 membres, un organe de décision suprême, avait consacré sa réunion mensuelle de septembre aux questions économiques, s'écartant de sa focus habituelle.

Présidé par le chef Xi Jinping, les officiels ont promis de renforcer les "politiques fiscales et monétaires contre-cycliques", d'aider les citoyens à faibles et moyens revenus et d'améliorer le marché immobilier moribond, qui est en contraction depuis quatre ans.

L'annonce est intervenue deux jours seulement après que Pan Gongsheng, gouverneur de la Banque populaire de Chine (PBOC), a annoncé un ensemble de mesures pour soutenir les entreprises en réduisant l'un de ses taux d'intérêt principaux et en réduisant la quantité de cash que les banques sont tenues de détenir en réserve, libérant des fonds pour le prêt.

Le taux d'intérêt à sept jours des opérations de repo inversées a été réduit de 1,7 % à 1,5 %. La PBOC a également réduit le ratio de réserve obligatoire pour les banques de demi-point de pourcentage, libérant environ 1 trillion de yuans (142 milliards de dollars) pour de nouveaux prêts.

Pan a également annoncé des baisses sur les prêts immobiliers existants et a réduit le montant minimum de l'apport initial pour les acheteurs de logements

Lire aussi: