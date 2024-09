Un riche collectionneur de pièces a interdit la vente de sa précieuse collection de pièces pendant un siècle.

Le mardi, environ un an après la levée d'un décret datant d'un siècle, le premier lot des 20 000 pièces de la collection de pièces personnelles de Bruun a été mis aux enchères à Copenhague. Après environ huit heures de enchères compétitives, les 286 lots ont été vendus pour un total stupéfiant de 14,82 millions d'euros (16,5 millions de dollars).

Il faudra plusieurs autres ventes pour liquider completely les fonds de Bruun, mais une fois cela fait, ce sera la collection de pièces internationales la plus chère jamais vendue, selon Stack's Bowers, la prestigieuse maison de vente aux enchères et de pièces rares supervisant les ventes. La célèbre collection L.E. Bruun était assurée pour une somme astronomique de 500 millions de couronnes danoises, soit environ 72,5 millions de dollars.

La maison de vente aux enchères a présenté cette collection comme la plus précieuse de pièces du monde jamais mise sur le marché. Dans un communiqué de presse publié après la vente aux enchères du mardi, Brian Kendrella, président de Stack's Bowers Galleries, a décrit cette vente comme "un événement truly historique pour le marché mondial des pièces".

L'emplacement de cette collection de numismates pendant un siècle était un secret connu uniquement d'un cercle restreint. Cependant, Bruun avait une raison noble de cacher sa richesse : après avoir vu les ravages de la Première Guerre mondiale, il craignait que la collection royale danoise de pièces et de médailles ne soit victime de bombardements ou de pillages, selon la maison de vente aux enchères.

Bruun a commencé à collectionner les pièces dès son enfance, en 1859, lorsque son oncle lui a légué une partie de sa collection, selon le catalogue de vente. En tant que fils d'aubergistes et de propriétaires terriens, il a rapidement compris que son héritage familial avait été dilapidé, le laissant endetté. Il a emprunté de l'argent pour une entreprise de beurre et a par la suite fait fortune grâce aux ventes et aux exportations. Avec sa richesse, il est devenu un collectionneur de pièces vorace et un co-fondateur de la Société numismatique danoise en 1885.

Il a un jour déclaré à un magazine danois que "l'attrait de la collection de pièces réside dans le fait que lorsque vous êtes bouleversé ou préoccupé, vous vous tournez vers vos pièces pour trouver du réconfort. Les étudier à nouveau et à nouveau vous aide à soulager vos soucis". Il a ajouté que "ceux qui se concentrent uniquement sur leur entreprise commettent souvent une grave erreur. Je ne pourrais jamais imaginer consacrer ma vie au beurre jusqu'à ma mort".

La vente du mardi a présenté des pièces d'or et d'argent du Danemark, de la Norvège et de la Suède, datant de la fin du 15ème siècle jusqu'aux dernières années de Bruun. La pièce la plus remarquable était une pièce d'or datant de 1496, un noble du roi Hans, qui était considérée comme la plus ancienne pièce d'or de Scandinavie, selon le catalogue. Cette pièce a dépassé les estimations de la maison de vente aux enchères pour atteindre un montant faramineux de 1,2 million d'euros (1,34 million de dollars), battant le record du monde pour une pièce scandinave lors d'une vente aux enchères, selon Stack's Bowers Galleries.

Matt Orsini, directeur de la numismatique mondiale et antique chez Stack's Bowers Galleries, a exprimé son affection pour le noble d'or de 1496 du roi Hans dans un communiqué de presse précédant la première vente aux enchères. Il a déclaré que "non seulement c'est la première pièce d'or frappée par le Danemark, mais c'est aussi la première pièce datée frappée par le royaume danois, et elle est unique en mains privées".

