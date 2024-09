- Un retraité permet à des inconnus d'agresser sexuellement son conjoint à plusieurs reprises.

Un homme retraité de 72 ans d'Avignon, dans le sud de la France, et 50 présumés complices sont jugés pour avoir drogué sa femme et avoir permis à plusieurs hommes de la violer. S'ils sont reconnus coupables, ils encourent jusqu'à 20 ans de prison pour ces crimes qui se seraient déroulés sur une décennie. Sa femme désormais divorcée, accompagnée de ses trois enfants, a assisté au procès et a exprimé son désir de confronter les accusés directement à travers son avocat, en déclarant à TF1.

Les accusés, qui comprennent 18 individus actuellement en détention, ont entre 21 et 68 ans. Le retraité est accusé d'avoir proposé des opportunités de liaisons sexuelles à ses complices via une plateforme en ligne, non pour gain financier mais supposedly pour satisfaire ses propres désirs sexuels.

Les crimes ont été mis au jour suite à l'arrestation du retraité pour avoir enregistré secrètement des vidéos sous les jupes de femmes dans les supermarchés. Plus de 200 telles vidéos des agressions, impliquant 72 hommes, ont été découvertes sur son ordinateur, bien que tous n'aient pas pu être identifiés positivement par les autorités.

Inconsciente de l'abus, la victime se plaignait fréquemment de trous de mémoire et d'une fatigue extrême due à la forte médication administrée par son mari.

