Un retour intense: le FC Köln renonce à l'avantage de 3 buts dans les 15 premières minutes.

Hertha BSC vit un après-midi désastreux en 2. Bundesliga, se faisant étriller 4-1 à domicile par Elversberg. 1. FC Köln rencontre également des difficultés, menant Karlsruhe 3-0 après 15 minutes mais échouant à remporter la victoire.

1. FC Köln - Karlsruher SC 4:4 (4:2)

Après un début explosif, 1. FC Köln laisse filer une autre victoire potentielle lors d'un spectacle fou à huit buts. Malgré trois buts marqués en 15 minutes, l'équipe de Bundesliga reléguée, peu solide en défense, ne parvient qu'à un match nul 4-4 (4:2) contre le Karlsruher SC invaincu, se retrouvant à huit points du leader Fortuna Düsseldorf. KSC refuse de baisser les bras et se hisse à la troisième place grâce à un triplé de Marvin Wanitzek.

Le match commence à un rythme élevé en raison d'un retard causé par la poussière. Ces dernières semaines, y compris lors de leur dernier match contre Düsseldorf, Köln avait manqué de nombreuses occasions de marquer des buts. Cependant, cette fois-ci, ils ont su tirer parti de leurs premières opportunités en marquant efficacement : Luca Waldschmidt (3') a envoyé le ballon dans la lucarne supérieure depuis un angle serré, Damion Downs (7') a glissé le ballon entre les jambes du gardien de KSC Max Weiß, et a ajouté un tir enroulé parfait (15').

Leart Paqarada a fourni trois passes décisives, les chansons de Karneval résonnaient dans l'air, et il semblait que le match du dimanche était décidé tôt - mais pas pour KSC ! Ils se sont rapidement remis et ont répliqué deux fois par leur capitaine Wanitzek (19'/27'). Le jeu est resté tendu, et la première mi-temps n'était pas encore terminée : Fabian Schleusener a frappé la barre pour Karlsruhe (41'), Tim Lemperle (45+2') a marqué le 4-2 après une autre passe de Paqarada. La folie a continué en deuxième mi-temps avec Leon Jensen (52') qui ramenait Karlsruhe dans le match, et Wanitzek marquait son troisième but (55'). Köln a eu du mal à défendre, concédant huit buts en trois matchs. Les deux équipes semblaient épuisées après cette montagnes russes.

Hertha BSC - SV Elversberg 1:4 (0:2)

Hertha BSC rate les places de promotion avec une défaite justifiée contre SV Elversberg. Le club ambitieux de Berlin s'incline 1:4 (0:2) face aux visiteurs dominants et essuie sa troisième défaite à domicile en quatre matchs. Semih Sahin marque un penalty (4') et un coup franc (65'), Luca Schnellbacher (30') et Muhammed Damar (52') ajoutent des buts pour les visiteurs. Mickaël Cuisance (60') marque pour les locaux, qui ne sont plus qu'à un point devant Elversberg. La seule bonne nouvelle pour Berlin est l'entrée de Boris Lum, 16 ans, qui devient le plus jeune joueur de l'histoire de Hertha.

L'entraîneur d'Elversberg, Horst Steffen, a d'abord félicité son équipe pour son courageux match, qu'il avait exigé après la défaite 1:3 contre Ulm promu. Hertha a tenté en vain de prendre le contrôle et de faire basculer le jeu en faveur de l'adversaire. Les Berlinois semblaient à court d'idées et incapables de trouver des solutions pour percer la défense d'Elversberg. Ce n'est qu'à la fin du match, lorsque la défaite semblait inévitable, que les Berlinois ont semblé se réveiller. L'attaquant Cuisance a encouragé ses coéquipiers et a brièvement redonné de l'espoir aux supporters à domicile. Cependant, après une main de Luca Schuler d'Hertha, Sahin a converti un penalty et scellé la victoire à l'Olympiastadion.

Hannover 96 - 1. FC Nuremberg 2:0 (0:0)

L'équipe de Miroslav Klose, 1. FC Nuremberg, essuie un autre revers en s'inclinant 0:2 (0:0) face à Hannover 96 après une double frappe rapide en 104 secondes. C'est leur quatrième défaite en sept matchs. Le penalty de Marcel Halstenberg (79') et le but de Monju Momuluh (81') assurent aux

